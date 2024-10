Cyberpunk 2077 va débarquer sur Mac, et c’est une super nouvelle

Cyberpunk 2077 sur Apple Silicon : un portage attendu au tournant

Des performances maximisées

Une version complète avec l’extension Phantom Liberty

Vers une offre gaming plus large sur Mac ?

Apple a donc teasé ce portage lors de l’annonce de son nouveau MacBook Pro équipé de la puce M4 , illustrant. Depuis l’arrivée d’Apple Silicon, la firme multiplie les partenariats pour enrichir son catalogue de jeux, attirant des titres graphiquement exigeants comme Resident Evil Village et Assassin’s Creed Mirage. Ce portage de Cyberpunk 2077 sur Mac constitue donc une avancée notable pour le jeu sur macOS, bien que seuls les Mac équipés d’Apple Silicon soient compatibles, laissant les modèles Intel de côté pour des raisons évidentes.Ce portage est aussi une opportunité pour CD Projekt Red d’exploiter pleinement Metal, l’API graphique d’Apple, optimisée pour offrir. Avec MetalFX, l’outil de suréchantillonnage de la marque, le jeu pourra s’adapter aux capacités des puces M4, même si la technologie reste bien sûr en retrait par rapport au DLSS de Nvidia. Les détenteurs de Mac récents pourront quand même probablement profiter d’une expérience graphique intéressante, avec des visuels améliorés grâce au ray tracing et un environnement sonore en audio spatial.Cette édition Ultimate de Cyberpunk 2077 sur Mac inclura également Phantom Liberty, une extension qui. Avec un contenu dense et des personnages inédits, cette mise à jour est un atout essentiel qui a su réconcilier critiques et joueurs après les débuts compliqués du jeu. Mieux encore, les utilisateurs de Mac ayant déjà acheté le jeu sur Steam pourront transférer leur licence pour accéder sans frais supplémentaires à cette version optimisée, et ça, c’est plutôt bon esprit.L’arrivée de Cyberpunk 2077 sur Mac montre une fois encore, un domaine jusqu’ici dominé par le PC et les consoles. L’écosystème Mac reste encore limité pour les gros titres, et quelques jeux populaires ne suffiront hélas pas à combler ce manque. Ce lancement de Cyberpunk 2077 sur Apple Silicon pourrait, on l’espère, motiver d’autres studios à adapter leurs jeux pour macOS.Aimeriez-vous voir plus de jeux arriver sur macOS ?