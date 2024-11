Le Steam Deck arrive en blanc, et ça n'est pas le seul changement

Un modèle identique, seule la couleur change

Un stock limité

Une augmentation de prix pour une simple nouvelle couleur ?

Et après ?

Disponible dès le 19 novembre 2024 dans toutes les régions où le Steam Deck est vendu, y compris en France, cette édition blanche inclut également un étui et un chiffon microfibre assortis., mais son prix est légèrement plus élevé : 679 dollars aux États-Unis, soit environ 719 euros en France.Valve insiste sur le fait que cette édition blanche ne présente aucune différence technique par rapport à la version noire. Le Steam Deck OLED reste doté de son écran OLED de 7,4 pouces avec une résolution de 1280 x 800 pixels, capable d’afficher des contenus HDR et d’atteindre un taux de rafraîchissement de 90 Hz.Ce modèle a aussi pour but de tester l’intérêt des joueurs pour des éditions alternatives, après le lancement réussi d’une édition transparente en 2023.Valve impose des restrictions strictes pour l’acquisition de cette édition spéciale : un seul exemplaire est autorisé par compte Steam. De plus, les acheteurs doivent avoir effectué au moins un achat sur la plateforme avant novembre 2024., et c’est plutôt une bonne idée. Les stocks sont répartis par région, et Valve précise qu’aucun réapprovisionnement n’est prévu une fois les unités épuisées.L’édition blanche est donc commercialisée à un prix de 679 dollars, soit 30 dollars de plus que la version noire de 1 To.Valve semble aussi vouloir tester la réception des utilisateurs vis-à-vis d’une augmentation tarifaire, et peut-être en vue de proposer à l’avenir d’autres éditions personnalisées ou colorées.Lancé en 2022, le Steam Deck a su séduire un public fidèle, en particulier avec l’introduction de l’écran OLED , avec un Steam Deck plus puissant espéré par beaucoup de joueurs, qui aimeraient profiter de performances accrues sur cette machine, laquelle commence à être légèrement datée d’un point de vue technologique.