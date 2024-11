Ubisoft ferme les serveurs de ce jeu, et se prend un procès des joueurs

Des joueurs californiens poursuivent Ubisoft

posséder

Propriété ou licence : une ambiguïté qui pose problème

Vers une action collective pour des compensations financières

Le débat autour de la préservation des jeux en ligne

Deux joueurs basés en Californie ont donc porté plainte contre Ubisoft , éditeur du jeu en ligne The Crew, sorti en 2014. La fermeture des serveurs en mars 2024 a rendu le jeu inutilisable, étant donné l’absence d’un mode hors ligne. Cette décision a déclenché une vague de mécontentement chez les joueurs, dont certains se sentent lésés., laissant ainsi de nombreux acheteurs de longue date sans compensation. Le 4 novembre dernier, deux plaignants ont déposé leur dossier devant la justice, affirmant que la fermeture des serveurs les a privés de l’accès à un produit qu’ils pensaientDans leur plainte, relayée par plusieurs médias, les avocats des plaignants assimilent l’achat d’un jeu en ligne à celui d’un bien physique, comme un flipper. Ils reprochent à Ubisoft de n’avoir vendu qu’une licence d’utilisation, tout en omettant d’informer clairement les joueurs de la dépendance du jeu à des serveurs externes., même si les acheteurs détiennent le support physique. Ce dossier soulève à nouveau la question de la distinction entre l’achat d’un jeu et l’obtention d’une licence temporaire, un flou juridique accentué sans cesse par la digitalisation de plus en plus importante des contenus.Les deux joueurs espèrent transformer leur plainte en action collective, permettant ainsi aux autres possesseurs de The Crew affectés par cette fermeture de rejoindre la procédure.. Le manque de mode hors ligne sur The Crew est ici considéré comme un problème, par rapport à d’autres titres d’ Ubisoft , comme Assassin’s Creed II, qui est jouable sans connexion. Ubisoft a pourtant ajouté un mode hors ligne dans les suites de The Crew, mais sans offrir cette option pour le jeu initial, qui pose problème ici.Cette affaire relance donc une fois de plus le débat sur la conservation des jeux vidéo en ligne. La campagne Stop Killing Games, portée par le vidéaste Ross Scott, demande aux éditeurs de garantir un accès prolongé à leurs jeux, même après la fin de leur exploitation commerciale., et non comme des biens physiques. Sauf que dans tous les cas, cette réglementation ne restreint pas le retrait des serveurs par les éditeurs, ce qui reste un obstacle potentiel pour les consommateurs qui souhaitent un accès à long terme aux jeux qu’ils achètent.