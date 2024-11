GOG relance les jeux vidéo classiques avec son programme de préservation

Dugeon Keeper 2 fait partie des jeux qui sera préservé

Un engagement pour préserver le patrimoine vidéoludique

Good Old Game : Preserved by GOG

Des améliorations techniques pour les classiques

Le programme de préservation de GOG a été lancé avec un catalogue initial de 100 titres emblématiques, dont Diablo, System Shock 2, Resident Evil, et bien d’autres. Ces jeux, désormais marqués d’un label, bénéficient de mises à jour de compatibilité et de corrections techniques effectuées par l’équipe de GOG.On aurait apprécié que cela concerne aussi le Mac, mais comme souvent, tout ceci s'entend uniquement sur PC Les jeux inscrits dans ce programme proposé par GOG bénéficient donc d’une série d’améliorations techniques pour fonctionner sans problème sur les systèmes modernes. En plus de la compatibilité étendue, ces titres incluent désormais des contenus additionnels, des manuels, des contenus DLC, et un support technique dédié. Les titres sont également optimisés pour une utilisation sans DRM, permettant aux joueurs de sauvegarder et conserver leurs installations hors ligne.Ce programme montre les efforts croissants pour conserver le patrimoine vidéoludique, alors que de nombreux jeux sortis avant 2010 ne sont plus disponibles aujourd’hui. GOG répond aussi à une demande croissante de fans de jeux rétro (et à une mode aussi, ne nous le cachons pas) qui souhaitent redécouvrir ou préserver des titres emblématiques de leur jeunesse.À minima, il pose les bonnes questions et va dans le bon sens.GOG continue aussi de promouvoir un catalogue de jeux sans DRM et propose toujours une solution alternative aux autres plateformes comme Steam et Epic Games. Avez-vous déjà utilisé cette plateforme ?