Half-Life 2 RTX : le remaster ray-tracé pour les 20 ans du jeu culte

Une refonte graphique pour un jeu emblématique

Un aperçu impressionnant

Un héritage toujours sans suite

Lancé le 16 novembre 2004, Half-Life 2 reste une référence majeure dans l’histoire des jeux vidéo, ayant marqué un grand nombre de joueurs à sa sortie, moi le premier. Pour célébrer son 20e anniversaire, Nvidia et Orbifold Studios collaborent pour offrir une version remastérisée baptisée Half-Life 2 RTX. Développée par une équipe de plus de 100 modders,Ce DLC gratuit sera disponible pour les détenteurs de la version originale.Un trailer récemment publié illustre les impressionnantes avancées techniques du projet. Grâce à l’outil RTX Remix de Nvidia,Le remaster permettra d’afficher des reflets et des réfractions réalistes sur les surfaces, des brouillards volumétriques, ainsi que des objets retravaillés avec un niveau de détail inédit. Selon le chef de projet Wormslayer, l’objectif est de recréer le sentiment d’émerveillement ressenti par les joueurs en 2004, tout en préservant l’essence du gameplay original.Malgré les appels incessants des fans, Half-Life 3 reste une chimère. Depuis la sortie de Half-Life 2: Episode 2 en 2007, Valve a abandonné plusieurs projets liés à la franchise, y compris une version de Half-Life 3 développée sur le moteur Source 2 entre 2013 et 2014.Valve continue de se concentrer sur d’autres productions, comme Counter-Strike 2 ou des expériences VR telles que Half-Life: Alyx.Aucune date de sortie n’a été annoncée pour Half-Life 2 RTX, même si l’on peut espérer que cela ne prenne pas des années.En parallèle, Nvidia célèbre cet anniversaire avec un concours mettant en jeu une carte graphique GeForce RTX 4080 Super, ornée de visuels inspirés de l’univers du jeu.En attendant un Half-Life 3 bien trop hypothétique,démontrant une fois encore la longévité et l’impact incroyable de ce chef-d’œuvre sur l’industrie vidéoludique.