Diablo IV : Elon Musk bientôt meilleur joueur au monde ?

Elon Musk en pleine partie de Diablo IV

Vers le sommet du classement

Il y a un petit air (montage : dexerto.com)

Un bug du jeu exploité pour réaliser cette performance

vendeur du mois

Diablo IV

Un mystère autour de sa gestion du temps

On vous parle plus souvent d’Elon Musk pour ses activités en tant que PDG de Tesla, SpaceX et X, ou pour ses frasques politiques aux côtés du président élu Donald Trump . Mais aujourd’hui, ce sont ses compétences dans le jeu vidéo Diablo IV qui font parler. Il a récemment réalisé un exploit notable en terminant le niveau 150 d’un donjon nommé Artificer’s Pit en moins de deux minutes.Le niveau 150 est l’épreuve ultime de Diablo IV, utilisée pour évaluer les compétences des joueurs sur les classements mondiaux. Ces performances sont centralisées sur le site helltides.com.Cet exploit repose en partie sur l’utilisation du build Quill Volley Spiritborn, qui bénéficie d’un bug permettant des dégâts massifs. Blizzard a précisé qu’aucun ajustement ne serait effectué avant la saison 7 de Diablo IV.Précisons que tous les joueurs peuvent profiter de ce bug, ce n’est donc pas un avantage spécifique pour le milliardaire. Musk a aussi plaisanté sur X, suggérant que Blizzard devrait le nommerpour son influence sur la communauté du jeu.Au-delà de son talent en jeu, la question de la gestion du temps par Musk intrigue. Diriger plusieurs entreprises tout en atteignant un tel niveau dans Diablo IV pose forcément question, et même de gros doutes quant à une éventuelle assistance extérieure.Est-ce que vous aussi, comme Elon Musk, vous jouez parfois à Diablo IV ? Ou alors aux précédents volets ? Êtes-vous prêts à me rejoindre dans une pétition de grande ampleur pour pousser Blizzard à sortir Diablo IV sur Mac