Diablo IV sur Mac : n'espérez pas y jouer via le Game Pass (+ alternatives) !

Diablo IV débarque sur le Xbox Game Pass, mais pas sur Mac

Mais où est passé Diablo IV ?

Comment jouer à Diablo IV sur Mac

Depuis hier,. Si vous êtes abonné à la formule Ultimate du Game Pass, peut-être avez-vous pensé que vous pourrez enfin occire tranquillement du démon en lançant le titre via le Xbox Cloud Gaming et votre navigateur sur votre Mac.Ce n'est pas réellement une surprise, mais pour le savoir, encore fallait-il suivre de près les conditions du rachat d'Activision/Blizzard et certaines annonces de Microsoft. En effet, pour valider le rachat, Microsoft a dû faire quelques concessions,. Lors de leur prise de parole sur YouTube , Phil Spencer, Sarah Bond et Matt Booty ont bien annoncé l'arrivée officielle de Diablo IV sur le Game Pass, mais pas sur Xbox Cloud Gaming.Pour que le jeu soit disponible sur le service de streaming de Microsoft, il faudra d'abord qu'un accord soit mis en place avec Ubisoft, et que ce dernier le permette., mais il faudra certainement faire preuve de patience, si cela arrive un jour. Si vous avez un Mac et que rôtir des démons par palettes entières est votre passion, tout comme Whoopi Goldberg , il reste quelques solutions. Toutefois, et contrairement au Xbox Game Pass, il faudra alors acheter le jeu.Notons que si vous avezun PC,. Il faudra toutefois disposer d'un compte Battle.net ou en créer un (cette étape n'est pas nécessaire sur console). Le rachat d'Activision/Blizzard aurait pu laisser penser que cette étape ne serait pas obligatoire afin de simplifier les choses, mais ce n'est, tout du moins à l'heure actuelle, pas encore le cas.. Si vous voulez le faire tourner en local, il faudra disposer d'une machine assez puissante et(pensez à le mette à jour en version 24.0.1 qui corrige des bugs empêchant de lancer la dernière version de Diablo IV).Si vous ne disposez pas d'une machine assez puissante,. Ce dernier reste ma solution de prédilection tant le service d'Nvidia est efficace, en sus d'offrir la prise en charge du DLSS et de l'accélération matérielle du ray tracing. Notons enfin, que certains jeux du Game Pass sont accessibles via GeForce Now , mais(sans acheter le jeu), certainement à cause du transfert des droits du streaming à Ubisoft.