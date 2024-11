Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077... désormais tous jouables sur Mac grâce au Xbox Cloud Gaming !

On confirme, ça marche au poil sur mon MacBook Air !

Annoncée initialement en 2019, la possibilité de streamer des jeux possédés via Xbox Cloud Gaming a connu plusieurs retards. Microsoft avait prévu d’intégrer cette fonctionnalité dès le lancement de Project xCloud (devenu Xbox Cloud Gaming) en 2020. Cependant, des défis techniques, comme l’adaptation des infrastructures pour des centaines de titres, ont repoussé sa mise en œuvre.Nous l'avons texté, et ça fonctionne parfaitement (la manette utilisée est une 8BitDo Lite qui fonctionne parfaitement sur Mac, iPhone et iPad ! Vous pouvez la trouver en cliquant sur ce lien Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut être abonné à Xbox Game Pass Ultimate et avoir acheté les jeux au format numérique. Les 50 titres disponibles incluent des blockbusters comme, ou encore, mais aussi des jeux indépendants acclamés commeouMicrosoft a promis d’élargir cette bibliothèque dans les mois à venir et prévoit d’étendre l’accès à ses consoles Xbox ainsi qu’à l’application Windows Xbox dès 2025.La fonctionnalitéfait partie d’une stratégie plus large de dématérialisation chez Microsoft. En permettant le streaming de jeux possédés, le géant américain offre plus de flexibilité aux utilisateurs tout en continuant à renforcer son écosystème cloud.De plus, les jeux physiques ne sont pas pris en charge par ce service, bien qu’ils restent jouables via le mode Remote Play.Notons que ce lancement coïncide avec l’expansion des options de cloud gaming chez Sony. Microsoft cherche à améliorer l’attractivité de son abonnement Game Pass Ultimate et prépare le terrain pour un catalogue encore plus riche.Que pensez-vous de ces nouvelles possibilités ? Est-ce que cela vous donne envie de vous abonner, ne serait-ce que pour pouvoir jouer à plus de jeux sur Mac, iPad ou iPhone ? On vous colle ci-dessous la liste de• Animal Well• Assassin’s Creed Mirage• Avatar: Frontiers of Pandora• Balatro• Baldur’s Gate 3• Banishers: Ghosts of New Eden• Call of Duty: Modern Warfare II (2022)• The Casting of Frank Stone• Cyberpunk 2077• Dragon Quest III HD-2D Remake• Dredge• Dying Light 2 Stay Human• Farming Simulator 25• Fear the Spotlight• Final Fantasy XIV Online• Final Fantasy• Final Fantasy II• Final Fantasy III• Final Fantasy IV• Final Fantasy V• Final Fantasy VI• Hades• Harry Potter: Quidditch Champions• High On Life• Hitman World of Assassination• Hogwarts Legacy• House Flipper 2• Kena: Bridge of Spirits• Lego Harry Potter Collection• Life is Strange: Double Exposure• Metro Exodus• Mortal Kombat 1• NBA 2K25• PGA Tour 2K23• Phasmophobia• Prince of Persia: The Lost Crown• Rust Console Edition• 7 Days to Die• Star Wars Outlaws• Stray• The Crew Motorfest• The Outlast Trials• The Plucky Squire• The Witcher 3: Wild Hunt• Tom Clancy’s The Division 2• TopSpin 2K25• Undertale• Visions of Mana• Warhammer 40,000: Space Marine 2• WWE 2K24