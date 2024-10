Anbernic RG P01 : une manette sans fil qui fonctionnera très bien sous macOS et iOS

Anbernic RG P01 : pratique si vous avez plein de consoles et ordinateurs

Une compatibilité étendue et des fonctionnalités avancées

Des options de personnalisation

Lancement imminent, prix encore inconnu

Le RG P01 marque l’entrée d’Anbernic sur le marché des contrôleurs sans fil. Connue pour ses consoles portables et le retrogaming, la célèbre marque chinoise va proposer cette manette équipée de technologies avancées, comme les joysticks et gâchettes à Hall effect., améliorant ainsi la précision des commandes. Le contrôleur est également doté d’un gyroscope six axes, parfait pour les jeux Nintendo Switch nécessitant des commandes par mouvement.Le RG P01 se distingue aussi par sa compatibilité multiplateforme., grâce à une connectivité sans fil via Bluetooth 5.3 et une option de connexion 2,4 GHz pour réduire la latence. En cas de besoin, la manette peut être utilisée en mode filaire avec un câble USB-C. La disposition des boutons Y, B, A et X, de type Xbox , peut être modifiée pour adopter une configuration Nintendo via un logiciel, rendant la manette adaptable à différents styles de jeu.Anbernic a intégré des boutons programmables supplémentaires derrière les poignées du RG P01. Ces boutons permettent de déclencher des macros,. Bien que la manette ne dispose pas de limiteurs de gâchettes pour les jeux FPS, les gâchettes Hall effect et les macros offrent suffisamment de flexibilité pour satisfaire la majorité des joueurs.Par contre il va falloir attendre. Malgré ses nombreuses annonces de fonctionnalités, certaines informations comme la durée de vie de la batterie ou le prix de lancement du RG P01 n’ont pas encore été dévoilées., en particulier pour les joueurs à la recherche d’une manette polyvalente. Il ne reste plus qu’à attendre son arrivée sur le marché pour voir si son prix est intéressant.Vous jouez sur Mac ou iOS ?Quel type de manette utilisez-vous ?