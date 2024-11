FIFA Rivals : un nouveau jeu pour remplacer la série FIFA ? Ou pas.

Un nouveau chapitre pour la licence FIFA

Un gameplay arcade et des fonctionnalités blockchain

vrai

Perspectives pour FIFA

Depuis la fin de son partenariat historique avec Electronic Arts en 2022 , la FIFA explore de nouveaux horizons vidéoludiques. Alors que son successeur sur consoles se fait attendre, l’organisation s’associe à Mythical Games pour lancer FIFA Rivals, un jeu mobile prévu pour l’été 2025. Développé par ce studio reconnu pour ses jeux mobiles exploitant partiellement la blockchain,Les joueurs de FIFA Rivals pourront créer leur propre équipe en collectant et échangeant des cartes numériques représentant des joueurs et des équipements. La technologie blockchain, via la plateforme Mythos de Mythical Games, permettra d’acheter, vendre et échanger ces objets numériques, dans le but de créer un écosystème économique qui se veut unique.En se concentrant sur le marché mobile, la FIFA cible un large public, même si certains amateurs de jeux sur consoles risquent d’être déçus. Ce lancement suit la tendance croissante de l’industrie du jeu vidéo vers des titres free-to-play mobiles avec des achats intégrés,Pour ceux qui attendent le retour d’unFIFA, les rumeurs évoquent le développement d’un jeu AAA avec 2K Games, ce qui permettrait un retour de la licence sur consoles avant la Coupe du Monde 2026.Le choix de Mythical Games comme partenaire pour ce jeu montre un intérêt persistant de l’industrie pour la blockchain. Avec FIFA Rivals, la FIFA espère non seulement séduire les amateurs de football , mais aussi poser les bases d’un nouvel écosystème numérique autour de ses licences.