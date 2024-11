Football et DAZN : la Ligue 1 va-t-elle mourir ?

mort

Cyril Linette, ancien candidat à la présidence de la Ligue de Football Professionnel (LFP), tire la sonnette d’alarme sur l’état de la Ligue 1. Intervenant sur RMC, il a déclaré que. Selon lui, le football français risque l’invisibilité médiatique en raison de la baisse des audiences depuis plusieurs années. En effet, alors que Canal+ comptait cinq millions d’abonnés, le nouvel opérateur DAZN peine à attirer les fans, avec environ 400 000 abonnés, bien en deçà du million attendu. Linette attribue cette érosion à une série de changements de diffuseurs : la Ligue 1 a changé de distributeurs quatre fois en six ans, chaque passage s’accompagnant d’une perte d’audience.Pour tenter d’élargir sa base d’abonnés, DAZN a lancé une campagne promotionnelle en septembre, réduisant son tarif mensuel avec engagement à 29,99 euros. Cependant,et poussé de nombreux amateurs vers des solutions illégales de streaming. Cette tendance s’est manifestée lors du Classique OM- PSG , où le nombre de spectateurs ayant choisi des plateformes non officielles a mis en lumière le mécontentement vis-à-vis de l’offre DAZN, jugée trop coûteuse par une majorité de consommateurs.Les difficultés de DAZN ne se limitent pas aux particuliers : les bars et restaurants, lieux traditionnels de visionnage collectif, semblent aussi tourner le dos à cette offre. Linette souligne que. Selon lui, son propre fils n’a pu trouver un bar parisien abonné pour regarder le Classique, une situation impensable il y a quelques années. Par ailleurs, DAZN a pris la décision controversée de supprimer les replays gratuits des buts sur les réseaux sociaux, réduisant ainsi la visibilité de la Ligue 1 auprès des plus jeunes, habitués aux résumés en ligne. Cette stratégie limite encore un peu plus l’exposition du championnat et risque d’aggraver la perte d’intérêt du public.La LFP a vendu à DAZN les droits de huit matchs par journée pour 400 millions d’euros par an jusqu’en 2029, tandis que beIN Sports diffuse une rencontre hebdomadaire pour 80 millions d’euros. Mais. La situation financière fragile de nombreux clubs pourrait s’aggraver, menaçant les investissements et la compétitivité de la Ligue 1. Si les stratégies actuelles ne parviennent pas à relancer l’intérêt du public, le football français pourrait se retrouver dans une impasse, compromettant l’avenir de son championnat emblématique.