Nintendo Switch 2 : la date de sortie est-elle en train de se confirmer ?

Ah !

Une sortie en mars ?

Quelques indices ici et là

PC, Xbox, PlayStation 5 et… Nintendo Switch(es)

Des débuts en douceur ?

Selon les dernières rumeurs qui circulent, Nintendo pourrait dévoiler sa nouvelle console en janvier 2025 pour une sortie officielle en mars. Ces infos viennent de deux posts récents : l’un sur Famiboards, un forum dédié à Nintendo, et l’autre sur Weibo, un réseau social chinois. Rien d’officiel pour l’instant, mais ça commence à faire pas mal de bruit.Si ces spéculations se confirment, on devrait donc attendre jusqu’à la toute dernière ligne droite pour voir la console débarquer. Pas étonnant, vu qu’on n’a eu aucun teasing lors des précédents Nintendo Direct.Un créateur de contenu, Stephen Georg, a récemment posté sur X; qu’un jeu en développement serait prévu pour. Ce petit détail laisse penser que la Switch 2 partagera une partie du catalogue avec la console actuelle.Des projets comme Pokémon Legends Z-A ou encore My Time at Evershine seraient conçus pour fonctionner sur les deux consoles.Côté production, on parle de 650 000 unités Switch 2 fabriquées pour le premier mois. Comparé aux 2,74 millions de Switch produites au lancement de la première version, c’est un chiffre assez bas.Difficile à dire pour l’instant. Nintendo travaillerait déjà sur la fabrication de composants comme la puce NVIDIA T239, supposée être au cœur de la machine. Mais là encore, pas de commentaire officiel pour valider tout ça. Il faudra attendre l’annonce officielle.Avec toutes ces infos, une chose est sûre : l’attente autour de la Switch 2 ne fait que monter.Jusque-là, on ronge son frein… ou on ressort sa Switch 1 pour patienter.