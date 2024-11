MelonDS 1.0 : l’émulateur Nintendo DS sur macOS qui fonctionne au poil !

Mario Kart DS fonctionne parfaitement sur mon Mac

Des nouveautés qui changent la donne

Et en plus on peut jouer en grand, très grand même

Une qualité graphique revue à la hausse

Chrono Trigger <3

Qu’en est-il de la légalité des émulateurs ?

Pas encore sur iOS et Android

Pour les fans de Nintendo DS, MelonDS était déjà un émulateur relativement fonctionnel sur macOS. Mais cette dernière mise à jour apporte des fonctionnalités intéressantes, comme le support LAN pour des parties en coopération locale. Attention tout de même :, car le Wi-Fi peut encore montrer des signes de faiblesse. Le jeu en ligne (netplay) n’est pas encore disponible, mais il est en cours de développement.Autre nouveauté majeure : le support multi-fenêtres. Pour les fans de Nintendo DS, cela signifieLa version 1.0 intègre également un nouveau moteur de rendu OpenGL. Résultat ? Des graphismes bien plus précis, tout en permettant l’upscaling. Jusqu’à présent,Avec ces ajouts, MelonDS se hisse au niveau des émulateurs les plus établis et offre une expérience plus fidèle aux consoles originales.La question de la légalité des émulateurs reste toujours un peu complexe. En général,En revanche, l’utilisation de ROMs, qui sont des copies des jeux originaux, peut poser problème. Télécharger des ROMs sans posséder le jeu original est considéré comme une violation des droits d’auteur. Il est donc recommandé d’utiliser des émulateurs avec des copies légales de vos jeux pour rester dans le cadre légal, même si cela peut parfois être compliqué.Historiquement, Apple a toujours été strict concernant les émulateurs , en particulier sur l’App Store, où ils étaient formellement interdits. Cependant, en avril 2024,Cette décision a été perçue comme une ouverture significative pour les amateurs de rétrogaming sur iOS.Malgré ces avancées, les utilisateurs mobiles devront patienter : l’application n’est pas encore disponible sur l’App Store ni sur le Play Store Android. En revanche, pour les utilisateurs PC, Linux et Mac,Les jeux sont parfaitement jouables au clavier ou avec une manette connectée à votre Mac ! ( je vous recommande toujours celle-ci