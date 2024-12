Game Awards 2024 : Astro Bot (Meilleur jeu de l'année), Balatro (Meilleur jeu indépendant)

La consécration !

Metaphor : ReFantazio

Elden Ring : Shadows of the Erdtree

Ils ne sont pas dans le calcul, ils pensent juste aux enfants, parce que nous avons l'immense privilège d'être potentiellement le premier jeu entre leurs mains

Balatro : l’autre étoile de la soirée

Et des annonces !

The Witcher 4

Borderlands 4

Elden Ring: Nightreign

Mafia: The Old Country

Intergalactic

L'ambiance était festive hier soir au Peacock Theatre de Los Angeles, avec des invités trèsde la musique et du cinéma (Harrison Ford,qui est partout depuis les JO, Twenty One Pilots, Aaron Paul…), et bien sûr du jeu vidéo (Todd Howard, Troy Baker, Hideo Kojima, Sam Lake…). Une consécration pour ce petit jeu de plateforme élaboré par unVendu à plus de 1,5 million d'exemplaires d'après Sony -propriétaire de Team Asobi-, Astro Bot a également obtenu lae de l'année sur le site d'agrégateurs d'avis Metacritic, avec 94 sur 100, ex-aequo avecet, deux nominés pour le titre suprême.Emu, le Français Nicolas Doucet -directeur du studio japonais- a remercié son équipe pour sa générosité.: Meilleur jeu indépendant, Meilleur premier jeu et Meilleur jeu mobile. Notons au passage qu'il a aussi remporté le titre du Jeu de l'année Apple Arcade il y a quelques jours aux derniers App Store Awards. Ce titre prouve également qu’innovation et simplicité peuvent coexister, offrant une alternative rafraîchissante face aux productions plus conventionnelles.Les Game Awards n’ont pas seulement célébré les jeux de l’année écoulée, mais aussi levé le voile sur les projets à venir.de, attendu avec impatience,qui promet de repousser les limites du chaos,une nouvelle aventure dans l’univers de FromSoftware,une immersion dans les origines de la saga, etle prochain projet ambitieux de Naughty Dog.