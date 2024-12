C’est le bazar sur le Nintendo Switch eShop

De l'IA partout

Des copies flagrantes en plein milieu de l’eShop

Deluxe Edition

Que du fake

Une qualité en déclin

Une inquiétude avant la sortie de la Switch 2

Prenons l’exemple récent d’Unpacking. Ce jeu indépendant, qui a séduit des milliers de joueurs grâce à son concept original, a vu apparaître plusieurs copies sur l’eShop, reprenant directement son nom et son esthétique.Wren Brier, directrice créative d’Unpacking, a alerté Nintendo sur ces contrefaçons. Résultat ? Les clones sont restés en ligne pendant plusieurs semaines avant d’être retirés. Entre-temps, ils ont pu attirer des acheteurs peu méfiants. Une situation d’autant plus frustrante pour les créateurs originaux,Sans oublier que de nombreux très jeunes consommateurs traînent sur cette boutique en ligne, et sont encore plus sujets à se faire avoir par ce genre d’arnaque.Le problème dépasse le simple cas d’Unpacking.Certains titres, comme ceux du studio Aldora Games (près de 80 sorties en moins d’un an), se contentent de fournir des expériences minimales, parfois sous forme de livres interactifs à peine jouables.À l’approche des fêtes, cette tendance est de plus en plus forte avec l’arrivée de jeux à thème saisonnier, souvent conçus à la va-vite pour capitaliser sur les achats impulsifs.Avec la sortie prochaine de la Switch 2 , qui promet une rétrocompatibilité avec le catalogue actuel,Si Nintendo ne met pas en place une politique de modération plus stricte, cet eShop pourrait bien devenir un obstacle pour les joueurs comme pour les créateurs. C’est d’autant plus gênant sur un marché où le jeu dématérialisé prend une place de plus importante.Avez-vous vous-même constaté