Nintendo Switch 2 : et voilà la maquette 3D maintenant

Des maquettes 3D sorties de nulle part

fiables

Ce qu’on apprend (ou pas) de ces maquettes

C

Une console qui excite déjà les fabricants d’accessoires

Alors, on y croit ?

Plusieurs YouTubers, dont SwitchUp, ont dévoilé des maquettes imprimées en 3D, prétendument basées sur les dimensions officielles de la future Switch 2.qui affirme avoir utilisé des spécificationspour préparer des produits compatibles. Un autre avait montré un modèle similaire dès septembre, soi-disant basé sur des infos obtenues avant les premières fuites.Alors, soit ces fabricants partagent des infos bien gardées, soit ils bricolent des maquettes en croisant les doigts, et sont tombé sur les mêmes proportions.Voici les détails observés sur ces fameuses maquettes :: La Switch 2 est un peu plus large et plus haute que la Switch classique, avec des bordures d’écran réduites.: Des boutons plus grands, une touche supplémentaire avec ungravé, et une forme plus ergonomique.: Un port USB-C en haut de la console, en plus de celui placé sous la console.: Malgré sa taille globale plus petite que le Steam Deck, la Switch 2 aurait un écran de 8 pouces, contre 7 pour le modèle OLED actuel.: Le port cartouche semble inchangé, ce qui confirmerait la rétrocompatibilité avec les jeux Switch actuels.Tout ça pourrait être à côté de la plaque, mais ça rejoint quand même pas mal de fuites déjà diffusées ces dernières semaines.Ce qui est sûr, c’est que certains fabricants d’accessoires semblent convaincus d’avoir les bonnes infos., plusieurs marques ont déjà commencé à préparer des coques, des protections et autres gadgets pour la Switch 2.Tout ce qu’on sait, c’est qu’ils prévoient d’ annoncer leur nouvelle console avant avril 2025 . En attendant, les rumeurs continuent d’affluer, entre supposées specs, prix hypothétique, et fonctionnalités avancées comme la technologie NVIDIA DLSS.Avec toutes ces fuites et maquettes, on pourrait croire qu’on connaît déjà la Switch 2 sur le bout des doigts. Mais on vous conseille de ne pas trop vous emballer.On se donne rendez-vous pour quand Big N aura décidé de lâcher le morceau.