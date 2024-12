Des accessoires de la Nintendo Switch 2 déjà disponibles donnent des infos sur la console

Voilà une pochette qui ira très bien avec votre future Switch 2

Premières fuites d’accessoires pour la Nintendo Switch 2

Pas de doute, c'est bien plus grand

Une Switch plus grande ?

Joy-Con et autres éléments potentiellement modifiés

Une annonce officielle prévue d’ici mars 2025

Des accessoires supposés pour la Nintendo Switch 2 ont été déjà été repérés sur Alibaba, une plateforme de vente en gros chinoise. Malgré l’absence d’annonce officielle de Nintendo,Selon des images diffusées sur des forums comme Famiboards et reprises par Eurogamer, ces accessoires seraient conçus en se basant sur les spécifications exactes de la Switch 2 . Une pratique courante dans l’industrie, qui permet aux fabricants de lancer leurs produits simultanément avec une nouvelle console (ou smartphone).Les dimensions des accessoires semblent indiquer une console plus grande que les modèles actuels. Par exemple, un étui de transport mesure 290 mm de longueur, 135 mm de hauteur et 50 mm de profondeur, contre 242 mm de longueur pour la Switch OLED.Ces détails confirment les rumeurs précédentes selon lesquelles la Switch 2 serait dotée d’un écran de 8 pouces, contre 7 pouces pour le modèle OLED.Des vidéos floues récemment publiées sur des plateformes comme BiliBili montrent des manettes Joy-Con réimaginées, a priori destinées à la Switch 2 qui rappellent les contrôleurs de la Steam Deck ou des consoles Xbox et PlayStation. On le redit, Nintendo n’a pas encore officiellement partagé de détails sur la console, ce qui laisse toujours la place à beaucoup de spéculations.Nintendo prévoit de dévoiler la Switch 2 avant la fin de l’exercice fiscal en cours, qui se termine en mars 2025. En attendant, les fuites se multiplient.il est recommandé de traiter, comme toujours, ces informations avec prudence. Les accessoires en circulation pourraient être basés sur des prototypes ou des rumeurs et non sur des données validées par Nintendo.