Borderlands 4 : fini l’humour « toilettes », place à un ton plus mature (peut-être sur Mac ?)

l’excès d’humour toilette

Un changement attendu

Borderlands 2 Aspyr Media, Inc. 22.99€

Du neuf, mais toujours l’esprit Borderlands

pleurerait de vraies larmes

skibidi

turd farming

Borderlands 3 tourne bien sur Mac

Du neuf, mais toujours l’esprit Borderlands

Un film pas indispensable

L’avenir de la série en jeu

Si on vous parle de Borderlands ici, c’est aussi parce que cette franchise fait partie des rares qui sont jouables sans trop de difficulté sur Mac.On peut espérer que Borderlands 4 sera aussi proposé sur Mac, mais rien n’est certain hélas, et on attend la confirmation de l’éditeur lors de la présentation complète du jeu l’an prochain.Quoi qu’il en soit, la dernière bande-annonce de Borderlands 4, diffusée aux Game Awards 2024, a déjà marqué une rupture.Winkler a confirmé sur Twitter que cette évolution n’est pas un hasard. Tout en plaisantant qu’ilsi le motfinissait dans le jeu, il a clairement affiché son opposition à la surabondance de blagues du stylede Borderlands 3.Le problème, selon certains fans, c’était qu’à force de multiplier les gags immatures, le troisième opus avait fini par rendre son histoire difficile à prendre au sérieux,. Une critique que Winkler semble bien décidé à corriger avec ce nouveau volet.Ne vous inquiétez pas, a priori, ce n’est pas pour autant que Borderlands va devenir un jeu ennuyeux.Sauf que cette fois, l’équipe semble vouloir trouver un équilibre : de l’excentricité, oui, mais pas au point de noyer le reste.Gearbox mise gros avec ce nouvel opus.Côté gameplay, il faudra s’attendre à des arbres de compétences plus poussés.Prévu pour 2025, Borderlands 4 a la lourde tâche de raviver l’intérêt des joueurs,et l’échec cuisant du très mauvais film Borderlands.