MCON : une incroyable manette MagSafe créée par un ado de 19 ans

Un design compact et pensé pour la portabilité

Fonctionnalités techniques et compatibilité

Lancement et disponibilité

L’un des points forts du MCON, c’est sa capacité à s’adapter à un smartphone sans le transformer en brique. Le contrôleur, une fois replié, est presque de la même taille qu’un téléphone classique.Lorsqu’il n’est pas utilisé, le contrôleur se rétracte sous le smartphone, e donnant un petit air de téléphone à clavier coulissant (mon Samsung D500 me manque).Une autre particularité est l’angle réglable. Grâce à un bras articulé, le téléphone peut être légèrement incliné pour offrir une meilleure visibilité pendant les sessions de jeu.Le MCON embarque des technologies modernes pour répondre aux attentes des joueurs.Il propose aussi des boutons tactiles complets, y compris des gâchettes et des boutons sur le dessus, mais aussi des poignées pliables pour une prise en main plus confortable.Côté connectivité, il fonctionne via Bluetooth, ce qui le rend compatible avec les smartphones MagSafe, qu’ils soient équipés d’une coque magnétique ou utilisés sans protection.OhSnap prévoit de lancer une campagne Kickstarter le 2 janvier 2025 pour financer la production.À son lancement, deux versions seront disponibles : noir et blanc. Une personnalisation avec des couleurs mixtes est aussi en préparation.