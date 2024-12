Delta, l’émulateur bouscule l’App Store avec un paiement externe

Visuels : macstories.net

Un lien externe pour contourner les frais d’Apple

Pourquoi ce choix de Patreon ?

Une avancée, mais avec des limites

Une démarche pionnière qui inspire

Depuis début 2024, Apple permet à certains développeurs d’ajouter des liens vers des plateformes de paiement externes grâce à une option appelée External Purchase Link Entitlement.Dans les paramètres de Delta, un lien redirige les utilisateurs vers Patreon, où ils peuvent s’abonner à partir de 3 $ par mois. En parallèle, des abonnements similaires sont proposés directement via l’App Store, mais à des tarifs bien plus élevés (10 $, 15 $ et 30 $ par mois).Le créateur de Delta, Riley Testut, explique que Patreon offre de nombreux avantages par rapport au système de paiement intégré d’Apple.Pour les petits développeurs comme lui, cette flexibilité est importante pour continuer à faire évoluer leurs projets dans un cadre souvent restrictif.Même si cette possibilité est une évolution, elle reste sous la surveillance étroite d’Apple.Apple continue aussi de prélever une commission de 27 % sur les paiements effectués via ces plateformes externes, ce qui reste proche des 30 % habituels. Les développeurs doivent aussi suivre des consignes très strictes sur la manière de présenter ces options aux utilisateurs.En intégrant un lien externe, Delta fait figure de précurseur et pourrait encourager d’autres développeurs à suivre cet exemple.