Vous pouvez désormais jouer à vos jeux possédés sans les installer sur Xbox

Mes jeux et applications

Bibliothèque complète > Jeux possédés

Cette option est réservée aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate et reste limitée à un catalogue de 50 jeux pour le moment.D’autres titres devraient s’ajouter progressivement au fil des mois.Pour en profiter, les joueurs doivent se rendre dans, puis dans la sectionUne fois sélectionné, un clic surlance la partie immédiatement, sans besoin de le télécharger donc. Cette fonction a déjà été déployée en passant par un navigateur Internet, nous en parlions ici Cette fonctionnalité de streaming, intégrée à la plateforme Xbox Cloud Gaming, ne supprime bien sûr pas toutes les contraintes techniques.Le service est accessible dans 28 pays, dont les principaux marchés comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et une partie de l’Europe, dont la France (ouf).Pour le moment cette nouveauté reste en version bêta., c’est aussi pour ça que pour le moment, la fonction n’est pas disponible à tous les joueurs. Seules les consoles Xbox Series X|S et Xbox One sont actuellement compatibles avec cette option.Microsoft a prévu de déployer cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs d’ici 2025, mais sa disponibilité sur consoles a été avancée pour les Insiders.Les joueurs pourront également lancer des jeux directement depuis le Store Xbox sans attendre la fin d’un téléchargement. Pas mal quand même.Microsoft poursuit donc le développement de ses services cloud avec cette fonctionnalité en test.Reste à voir si cette approche convaincra les joueurs sur le long terme, tout le monde n’étant pas à l’aise avec le Cloud Gaming, surtout quand on a une connexion internet un peu faiblarde.