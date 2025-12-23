Un des créateurs de Call of Duty décède dans un accident tragique
Par Laurence - Publié le
L’industrie du jeu vidéo est sous le choc. Vince Zampella, figure majeure du secteur et producteur derrière des franchises emblématiques comme Apex Legends, Titanfall, Call of Duty ou plus récemment Battlefield 6, est décédé à l’âge de 55 ans dans un accident de la route en Californie.
Selon NBC News, le drame s’est produit au nord de Los Angeles, en Californie du Sud. A la sortie d'un tunnel, la Ferrari — dans laquelle se trouvait Vince Zampella (a priori conducteur) aurait quitté la chaussée avant de percuter violemment une barrière en béton, puis de s’embraser. Attention plusieurs vidéos supposées de l'accident circulent et elles sont assez violentes
Les circonstances exactes restent encore floues. D’après la police routière californienne, un occupant aurait été éjecté du véhicule sous la violence du choc, tandis qu’un autre serait resté coincé à l’intérieur lors de l’incendie. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident.
Vince Zampella n’était pas un nom inconnu du monde du jeu vidéo. Cofondateur d’Infinity Ward, il a largement contribué à faire de Call of Duty l’une des licences les plus lucratives de l’histoire du jeu vidéo. Après son départ d’Activision, il avait cofondé Respawn Entertainment, studio à l’origine de Titanfall, Apex Legends et des jeux Star Wars Jedi, salués pour leur narration et leur gameplay.
Ces dernières années, Vince Zampella occupait également un rôle stratégique chez Electronic Arts, où il supervisait plusieurs licences majeures, dont Battlefield, avec l’ambition de relancer durablement la franchise.
L’annonce de sa disparition a suscité une vague d’émotion au sein de l’industrie. Geoff Keighley, producteur et animateur des Game Awards, a salué sur les réseaux sociaux
Au-delà des chiffres et des succès commerciaux, Vince Zampella laisse derrière lui une empreinte durable sur la manière dont les jeux sont conçus, produits et exploités à grande échelle. Son décès marque la disparition d’un architecte du jeu vidéo moderne, dont l’influence continuera de se faire sentir pendant de nombreuses années.
Un accident tragique
Selon NBC News, le drame s’est produit au nord de Los Angeles, en Californie du Sud. A la sortie d'un tunnel, la Ferrari — dans laquelle se trouvait Vince Zampella (a priori conducteur) aurait quitté la chaussée avant de percuter violemment une barrière en béton, puis de s’embraser. Attention plusieurs vidéos supposées de l'accident circulent et elles sont assez violentes
Les circonstances exactes restent encore floues. D’après la police routière californienne, un occupant aurait été éjecté du véhicule sous la violence du choc, tandis qu’un autre serait resté coincé à l’intérieur lors de l’incendie. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident.
Une figure incontournable du jeu vidéo moderne
Vince Zampella n’était pas un nom inconnu du monde du jeu vidéo. Cofondateur d’Infinity Ward, il a largement contribué à faire de Call of Duty l’une des licences les plus lucratives de l’histoire du jeu vidéo. Après son départ d’Activision, il avait cofondé Respawn Entertainment, studio à l’origine de Titanfall, Apex Legends et des jeux Star Wars Jedi, salués pour leur narration et leur gameplay.
Ces dernières années, Vince Zampella occupait également un rôle stratégique chez Electronic Arts, où il supervisait plusieurs licences majeures, dont Battlefield, avec l’ambition de relancer durablement la franchise.
Une perte majeure pour le secteur
L’annonce de sa disparition a suscité une vague d’émotion au sein de l’industrie. Geoff Keighley, producteur et animateur des Game Awards, a salué sur les réseaux sociaux
une force créative exceptionnelleet l’un des
esprits les plus influents du jeu vidéo moderne. De nombreux développeurs, éditeurs et studios ont également rendu hommage à son parcours, soulignant son rôle clé dans l’évolution du FPS et des jeux multijoueurs contemporains.
Au-delà des chiffres et des succès commerciaux, Vince Zampella laisse derrière lui une empreinte durable sur la manière dont les jeux sont conçus, produits et exploités à grande échelle. Son décès marque la disparition d’un architecte du jeu vidéo moderne, dont l’influence continuera de se faire sentir pendant de nombreuses années.