Après l'énorme piratage de Rainbow Six Siege, Ubisoft relance les serveurs

Une prise de contrôle massive des systèmes

Le point sur la situation

Qu'en penser ?



Cet incident spectaculaire illustre une nouvelle fois les enjeux de cybersécurité auxquels font face les grandes plateformes de jeux en ligne, en particulier lorsqu’elles reposent sur des économies internes fortement monétisées. Pour Ubisoft, la priorité est désormais de restaurer la confiance des joueurs et de verrouiller des systèmes visiblement bien trop exposés.

Selon les informations communiquées par Ubisoft, les attaquants sont parvenus à. Ils auraient notamment eu la capacité de bannir (et débannir) des joueurs à volonté, afficher des messages personnalisés dans le système de bannissement, débloquer l’intégralité des objets cosmétiques du jeu, et surtout, créditer chaque joueur de 2 milliards de R6 Credits et de Renown.Ce chiffre parait incroyable. À titre de comparaison, Ubisoft vend 15 000 R6 Credits pour 99,99 dollars sur sa boutique officielle.Dans un message destiné à rassurer la communauté, Ubisoft a précisé qu’. Une décision qui vise à éviter de pénaliser des utilisateurs n’ayant fait qu’utiliser le jeu dans l’état où il se trouvait. En revanche,afin de limiter les abus et de rétablir un environnement économique sain une fois les serveurs remis en ligne.. Ubisoft indique travailler activement à la résolution du problème, sans toutefois donner de calendrier précis pour un retour à la normale.Ubisoft a été contacté pour obtenir des précisions supplémentaires et mettra à jour sa communication au fur et à mesure de l’enquête interne.