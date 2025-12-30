JarPlay : les vieux jeux Java des années 2000 débarquent sur iPhone et iPad
Par Vincent Lautier - Publié le
Un émulateur J2ME vient d'arriver sur l'App Store, permettant de rejouer aux jeux mobiles Java qui ont marqué l'ère des Nokia et autres téléphones à clapet. L'app est gratuite, mais certaines fonctions avancées sont hélas payantes.
Un émulateur pour ressusciter le passé
JarPlay, découvert par l'ami Pierre, et développé par David Olah, permet de faire tourner les fichiers .jar sur iOS. Ces fichiers correspondent aux jeux Java ME qui équipaient les téléphones mobiles avant l'arrivée des smartphones. On parle ici de titres comme Tony Hawk, Bomberman ou encore des shoot'em up qui ont tout simplement disparu des radars depuis que les vieux Nokia ont pris la poussière. L'application ne fournit bien sûr aucun jeu : il faut importer ses propres fichiers depuis iCloud, AirDrop ou l'app Fichiers.
Des contrôles adaptés aux écrans tactiles
Côté interface, JarPlay propose plusieurs options pour reproduire l'expérience d'époque. On retrouve un clavier téléphonique virtuel, des boutons modernes ou des overlays personnalisables, le tout avec retour haptique. L'application supporte également les manettes externes et permet d'ajuster la taille de l'écran de jeu. L'interface est développée en SwiftUI natif, pour permettre des animations fluides et une intégration propre avec iOS.
Gratuit, mais avec des limites
L'émulateur de base est gratuit et permet de tester quelques jeux. Par contre, pour débloquer l'import illimité, les skins visuels supplémentaires et les shaders graphiques qui imitent le rendu des vieux écrans, il faudra débourser 4 euros en achat unique.
Côté compatibilité, JarPlay reconnaît que tous les jeux ne fonctionnent pas : certains plantent au lancement, d'autres présentent des problèmes d'affichage ou de contrôle. Par contre, sur les Mac Silicon, l'application se lance en version iPad.
iPad.
On en dit quoi ?
On salue l'initiative, qui permet de préserver des jeux franchement oubliés C'est aussi un bon exemple de ce que permet désormais Apple avec l'ouverture aux émulateurs sur l'App Store. Mantenant, la compatibilité inégale selon les jeux risque de frustrer ceux qui espéraient retrouver un titre précis. Et trouver des fichiers .jar légaux en 2025, c'est un peu délicat aussi.