Civilization VII arrive sur Apple Arcade le 5 février
Par Vincent Lautier - Publié le
La célèbre franchise de stratégie 4X de Sid Meier débarque sur iPhone, iPad et Mac via Apple Arcade. Développée par Behaviour Interactive en partenariat avec Firaxis Games, cette Arcade Edition promet l'expérience complète du jeu PC, avec des contrôles tactiles adaptés au mobile.
2K et Firaxis Games viennent d'annoncer la sortie de Sid Meier's Civilization VII Arcade Edition pour le 5 février prochain. Le jeu sera disponible dans le catalogue Apple Arcade, le service par abonnement d'Apple qui donne accès à plus de 200 jeux sans publicité ni achats intégrés. Civilization VII rejoint ainsi d'autres portages PC récents comme PowerWash Simulator et Cult of the Lamb Arcade Edition. Le développement a été confié à Behaviour Interactive, studio canadien connu pour Dead by Daylight, qui a travaillé en étroite collaboration avec Firaxis pour adapter le jeu aux écrans tactiles.
Côté gameplay, on retrouve la formule classique de Civilization : incarner un dirigeant historique, développer sa civilisation à travers les âges, construire des villes et des merveilles, faire avancer la recherche technologique et gérer les relations diplomatiques ou militaires avec les nations rivales. La nouveauté de cet épisode, c'est la possibilité de choisir une nouvelle civilisation à chaque nouvel Âge, ce qui permet de faire évoluer son empire de manière plus dynamique. L'interface a été repensée pour le tactile avec des contrôles que 2K qualifie de
Apple Arcade ne s'arrête pas là pour février. Le même jour, trois autres titres rejoignent le catalogue. Retrocade, développé par Resolution Games, propose de revivre l'ambiance des salles d'arcade des années 80 avec des classiques comme Asteroids, Bubble Bobble, Centipede et Galaga. Le jeu est compatible Apple Vision Pro pour une immersion totale, mais reste jouable sur iPhone et iPad. Felicity's Door est un jeu de rythme qui emmène les joueurs dans un univers onirique, tandis que I Love Hue Too+ arrive en version "+" pour les abonnés, un puzzle coloré déjà populaire sur l'App Store.
C'est quand même une belle prise pour Apple Arcade. Civilization VII sur mobile, c'est le genre de jeu qui peut justifier à lui seul l'abonnement pour les fans de stratégie au tour par tour. Reste à voir si l'adaptation tactile sera à la hauteur, parce que Civilization n'est pas exactement connu pour ses interfaces légères. Le fait que Behaviour Interactive soit aux commandes plutôt que Firaxis directement peut aussi interroger, même si le studio a prouvé qu'il savait gérer des portages. En tout cas, avec Retrocade en prime pour les nostalgiques de l'arcade et la compatibilité Vision Pro, Apple continue de muscler son catalogue gaming.
Un vrai Civilization sur mobile
Le même jeu, version mobile
fluides et intuitifs. Le jeu est classé PEGI 12.
Trois autres jeux en renfort
Apple Arcade ne s'arrête pas là pour février. Le même jour, trois autres titres rejoignent le catalogue. Retrocade, développé par Resolution Games, propose de revivre l'ambiance des salles d'arcade des années 80 avec des classiques comme Asteroids, Bubble Bobble, Centipede et Galaga. Le jeu est compatible Apple Vision Pro pour une immersion totale, mais reste jouable sur iPhone et iPad. Felicity's Door est un jeu de rythme qui emmène les joueurs dans un univers onirique, tandis que I Love Hue Too+ arrive en version "+" pour les abonnés, un puzzle coloré déjà populaire sur l'App Store.
On en dit quoi ?
C'est quand même une belle prise pour Apple Arcade. Civilization VII sur mobile, c'est le genre de jeu qui peut justifier à lui seul l'abonnement pour les fans de stratégie au tour par tour. Reste à voir si l'adaptation tactile sera à la hauteur, parce que Civilization n'est pas exactement connu pour ses interfaces légères. Le fait que Behaviour Interactive soit aux commandes plutôt que Firaxis directement peut aussi interroger, même si le studio a prouvé qu'il savait gérer des portages. En tout cas, avec Retrocade en prime pour les nostalgiques de l'arcade et la compatibilité Vision Pro, Apple continue de muscler son catalogue gaming.