Civilization VII arrive sur Apple Arcade le 5 février

On en dit quoi ?



C'est quand même une belle prise pour Apple Arcade. Civilization VII sur mobile, c'est le genre de jeu qui peut justifier à lui seul l'abonnement pour les fans de stratégie au tour par tour. Reste à voir si l'adaptation tactile sera à la hauteur, parce que Civilization n'est pas exactement connu pour ses interfaces légères. Le fait que Behaviour Interactive soit aux commandes plutôt que Firaxis directement peut aussi interroger, même si le studio a prouvé qu'il savait gérer des portages. En tout cas, avec Retrocade en prime pour les nostalgiques de l'arcade et la compatibilité Vision Pro, Apple continue de muscler son catalogue gaming.