Hideki Sato, le père des consoles Sega, est décédé à l'âge de 77 ans

On en dit quoi ?



C'est toute une époque du jeu vidéo qui s'en va avec Hideki Sato. Pour ceux qui ont grandi dans les années 90, la Mega Drive et la Dreamcast ne sont pas juste des consoles, ce sont des souvenirs d'enfance. Sato a perdu la guerre face à Nintendo et Sony, mais il a donné à Sega une identité hardware très particulière, avec un côté un peu rock'n'roll que Nintendo n'avait pas. Du coup, question : à l'époque vous étiez plus Nintendo ou Sega ?