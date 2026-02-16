Hideki Sato, le père des consoles Sega, est décédé à l'âge de 77 ans
Par Vincent Lautier - Publié le
L'ingénieur japonais Hideki Sato, surnommé le « père du hardware Sega », est décédé ce 13 février à l'âge de 77 ans. De la SG-1000 à la Dreamcast en passant par la légendaire Mega Drive, il a conçu ou supervisé la totalité des consoles de la marque pendant plus de trente ans. Sega perd l'un des derniers architectes de son âge d'or, quelques semaines seulement après la mort de son cofondateur David Rosen.
C'est en 1971 qu'Hideki Sato a rejoint Sega, à une époque où l'entreprise fabriquait des bornes d'arcade et des machines dites "électromécaniques". Il a d'abord travaillé sur des jeux d'arcade comme Monaco GP et Turbo, avant de monter en grade et prendre les rênes du développement hardware, quand Sega a décidé de se lancer dans les consoles de salon. Son premier projet était la SG-1000, sortie en 1983 au Japon le même jour que la Famicom de Nintendo. Pas le meilleur timing du monde, mais c'était le début d'une rivalité qui allait durer vingt ans.
Sato a piloté le développement de la Master System puis de la Mega Drive, la console qui a permis à Sega de tenir tête à Nintendo en Amérique du Nord et en Europe avec plus de 30 millions d'unités écoulées. Le détail amusant : il voulait que la Mega Drive ressemble à une chaîne hi-fi haut de gamme, noire avec un lettrage doré. Il avait lui-même reconnu que cette finition dorée
Sont venues ensuite la Saturn en 1994, puis la Dreamcast en 1998, deux consoles qui n'ont jamais connu le succès commercial espéré malgré un vrai savoir-faire technique. La Dreamcast reste une console culte pour toute une génération de joueurs, même si elle a signé la fin de Sega dans le hardware. Sato est devenu président de Sega entre 2001 et 2003, pile pendant la période de transition vers l'édition de jeux uniquement. Il a quitté l'entreprise en 2008.
Il est du coup décédé quelques semaines après David Rosen, le cofondateur américain de Sega, qui a disparu en décembre 2025 à 95 ans. Le média japonais Beep21, qui préparait un livre sur l'héritage hardware de Sato, a salué
C'est toute une époque du jeu vidéo qui s'en va avec Hideki Sato. Pour ceux qui ont grandi dans les années 90, la Mega Drive et la Dreamcast ne sont pas juste des consoles, ce sont des souvenirs d'enfance. Sato a perdu la guerre face à Nintendo et Sony, mais il a donné à Sega une identité hardware très particulière, avec un côté un peu rock'n'roll que Nintendo n'avait pas. Du coup, question : à l'époque vous étiez plus Nintendo ou Sega ?
Un ingénieur entré chez Sega en 1971
C'est en 1971 qu'Hideki Sato a rejoint Sega, à une époque où l'entreprise fabriquait des bornes d'arcade et des machines dites "électromécaniques". Il a d'abord travaillé sur des jeux d'arcade comme Monaco GP et Turbo, avant de monter en grade et prendre les rênes du développement hardware, quand Sega a décidé de se lancer dans les consoles de salon. Son premier projet était la SG-1000, sortie en 1983 au Japon le même jour que la Famicom de Nintendo. Pas le meilleur timing du monde, mais c'était le début d'une rivalité qui allait durer vingt ans.
La Mega Drive, un design inspiré de la hi-fi
Sato a piloté le développement de la Master System puis de la Mega Drive, la console qui a permis à Sega de tenir tête à Nintendo en Amérique du Nord et en Europe avec plus de 30 millions d'unités écoulées. Le détail amusant : il voulait que la Mega Drive ressemble à une chaîne hi-fi haut de gamme, noire avec un lettrage doré. Il avait lui-même reconnu que cette finition dorée
coûtait très cher à faire. En 1989, il est officiellement promu directeur de la R&D.
De la Saturn à la Dreamcast, puis la fin d'une époque
Sont venues ensuite la Saturn en 1994, puis la Dreamcast en 1998, deux consoles qui n'ont jamais connu le succès commercial espéré malgré un vrai savoir-faire technique. La Dreamcast reste une console culte pour toute une génération de joueurs, même si elle a signé la fin de Sega dans le hardware. Sato est devenu président de Sega entre 2001 et 2003, pile pendant la période de transition vers l'édition de jeux uniquement. Il a quitté l'entreprise en 2008.
Il est du coup décédé quelques semaines après David Rosen, le cofondateur américain de Sega, qui a disparu en décembre 2025 à 95 ans. Le média japonais Beep21, qui préparait un livre sur l'héritage hardware de Sato, a salué
une grande figure qui a façonné l'histoire du jeu vidéo japonais et captivé les fans de Sega dans le monde entier. Le compositeur Yuzo Koshiro, qui a travaillé sur les bandes-son de plusieurs jeux Sega, a lui aussi rendu hommage à l'ingénieur.
On en dit quoi ?
C'est toute une époque du jeu vidéo qui s'en va avec Hideki Sato. Pour ceux qui ont grandi dans les années 90, la Mega Drive et la Dreamcast ne sont pas juste des consoles, ce sont des souvenirs d'enfance. Sato a perdu la guerre face à Nintendo et Sony, mais il a donné à Sega une identité hardware très particulière, avec un côté un peu rock'n'roll que Nintendo n'avait pas. Du coup, question : à l'époque vous étiez plus Nintendo ou Sega ?