Du ray tracing sur une Sega Saturn de 1994 ? Eh bien oui
Par Vincent Lautier - Publié le
Un développeur a réussi à faire tourner du ray tracing en temps réel sur une Sega Saturn. Oui, la console de Sega sortie en 1994. Le résultat est une démo où l'éclairage dynamique et les ombres réagissent en direct, le tout sur un hardware équipé de seulement 2 Mo de RAM et qui a plus de 30 ans.
XL2, spécialiste du homebrew Saturn
Derrière cette prouesse improbable, on retrouve XL2, un développeur bien connu de la scène homebrew Saturn. C'est lui qui avait déjà fait parler de lui avec plusieurs productions, dont Irreal, une recréation d'Unreal sur la console de Sega. Sa dernière folie, c'est la création d'une pièce en 3D où la lumière se déplace en temps réel et projette des ombres dynamiques sur les murs. Les tirs illuminent brièvement l'environnement, et les transitions entre ombre et lumière se font progressivement pour éviter le scintillement. Le tout tourne sur une vraie Saturn, pas un émulateur.
Mais comment c'est possible ?
La Sega Saturn embarque deux processeurs Hitachi SH-2 cadencés à 28,6 MHz et seulement 2 Mo de RAM. Sur le papier, c'est quand même un peu loin de ce qu'il faut pour du ray tracing. Mais XL2 a trouvé une astuce : au lieu de calculer l'éclairage pixel par pixel, il se contente de tester les sommets des objets 3D en utilisant un arbre BSP qui découpe l'environnement en zones. Seul un quart des sommets est recalculé à chaque image, ce qui permet de garder une fluidité correcte. Le développeur reconnaît lui-même que sa démo est
un peu inutileen l'état, mais la technique aurait eu un vrai intérêt à l'époque. En remplaçant les textures d'éclairage précalculées par de la lumière dynamique, il aurait été possible d'économiser de la mémoire et de réduire les accès au lecteur CD.
Le "Can it do ray tracing" remplace le "Can it run Doom"
On est là sur un nouveau terrain de jeu pour les bidouilleurs. Après des années passées à faire tourner Doom sur tout et n'importe quoi, la nouvelle mode dans la communauté tech, c'est de tester le ray tracing sur du matériel improbable. La Saturn vient donc rejoindre la liste, aux côtés de calculatrices et de microcontrôleurs.
On en dit quoi ?
On est quand même sur une console de 1994 avec 2 Mo de RAM qui fait du ray tracing en temps réel. Même limité, le résultat est bluffant. Ça montre surtout que les deux processeurs SH-2 de la Saturn n'ont jamais été utilisés à leur plein potentiel par les studios de l'époque, qui galéraient déjà avec l'architecture complexe de la machine. Preuve que les limites du hardware sont parfois aussi celles des développeurs qui l'utilisent.