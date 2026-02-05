Du ray tracing sur une Sega Saturn de 1994 ? Eh bien oui

On en dit quoi ?



On est quand même sur une console de 1994 avec 2 Mo de RAM qui fait du ray tracing en temps réel. Même limité, le résultat est bluffant. Ça montre surtout que les deux processeurs SH-2 de la Saturn n'ont jamais été utilisés à leur plein potentiel par les studios de l'époque, qui galéraient déjà avec l'architecture complexe de la machine. Preuve que les limites du hardware sont parfois aussi celles des développeurs qui l'utilisent.