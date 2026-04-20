Recherchée par ses proches, que faisait cette geek de 91 ans ?
Par Laurence - Publié le
L’inquiétude était bien réelle. Le dénouement, lui, totalement inattendu. Une Américaine de 91 ans a récemment mobilisé ses proches et les forces de l’ordre après être restée injoignable pendant plusieurs heures. Finalement localisée à son domicile, l’histoire s’est terminée par un happy end.
Tout commence par une absence inhabituelle. La nonagénaire, habituellement joignable, ne répond plus au téléphone. Rapidement, l’inquiétude monte dans son entourage, qui redoute un problème de santé ou un incident domestique comme malheureusement cela peut arriver.
Face à ce silence prolongé, une intervention est déclenchée afin de s’assurer de son état. Sur place, les policiers s’attendent au pire. Mais en entrant dans le logement, ils découvrent une scène bien différente : la vieille dame est installée tranquillement, concentrée sur… un jeu vidéo.
Tellement absorbée par sa partie, elle n’aurait tout simplement pas entendu les appels répétés. Selon plusieurs témoignages relayés à l’international, elle cherchait même à améliorer son score.
L’anecdote, largement relayée sur les réseaux sociaux, a rapidement pris une dimension virale. Au-delà du sourire qu’elle suscite, elle illustre aussi une évolution plus profonde : le jeu vidéo n’est plus réservé aux plus jeunes et l’addiction n’a pas vraiment d’âge (
hein maman !!). En effet, de plus en plus de seniors s’y mettent, attirés par des jeux simples, accessibles et parfois même bénéfiques pour la mémoire ou la coordination.
Derrière cette anecdote se cache en réalité un dispositif bien réel. La nonagénaire était inscrite à un programme de sécurité baptisé
Mais le détail le plus marquant reste ailleurs : au moment de l’intervention, notre sympathique senior était absorbée par un jeu mobile très simple, de type bubble pop avec un objectif clair… battre son propre record. Voilà bien un réflexe qui dépasse largement les générations. Car loin d’être un cas isolé, ce type de pratique s’inscrit dans une tendance de fond : selon plusieurs études, jusqu’à un tiers des 80-90 ans jouent aujourd’hui régulièrement aux jeux vidéo. Un chiffre révélateur d’un basculement culturel, où le gaming s’impose peu à peu comme un loisir transgénérationnel, accessible et partagé.
Jouez à tout âge : PS 5
Evidemment, l’histoire coche toutes les cases du fait divers viral. Mais elle rappelle surtout que les usages numériques continuent de surprendre — y compris là où on ne les attend pas. Et qu’à 91 ans, on peut encore ignorer le téléphone pour une bonne raison : finir une partie.
Alerte disparition
Tout commence par une absence inhabituelle. La nonagénaire, habituellement joignable, ne répond plus au téléphone. Rapidement, l’inquiétude monte dans son entourage, qui redoute un problème de santé ou un incident domestique comme malheureusement cela peut arriver.
Face à ce silence prolongé, une intervention est déclenchée afin de s’assurer de son état. Sur place, les policiers s’attendent au pire. Mais en entrant dans le logement, ils découvrent une scène bien différente : la vieille dame est installée tranquillement, concentrée sur… un jeu vidéo.
Tellement absorbée par sa partie, elle n’aurait tout simplement pas entendu les appels répétés. Selon plusieurs témoignages relayés à l’international, elle cherchait même à améliorer son score.
Un loisir qui traverse les générations
L’anecdote, largement relayée sur les réseaux sociaux, a rapidement pris une dimension virale. Au-delà du sourire qu’elle suscite, elle illustre aussi une évolution plus profonde : le jeu vidéo n’est plus réservé aux plus jeunes et l’addiction n’a pas vraiment d’âge (
Derrière cette anecdote se cache en réalité un dispositif bien réel. La nonagénaire était inscrite à un programme de sécurité baptisé
Are You Okay?un service automatisé qui contacte quotidiennement des personnes âgées vivant seules (des services équivalents existent en France comme France Présence Verte, Filien ADMR ou encore des prestations proposées par certaines mairies). En l’absence de réponse, une alerte est déclenchée et peut conduire à l’intervention des autorités. Ce système discret, mais efficace, illustre la montée en puissance de ces outils mêlant technologie et services publics pour favoriser le maintien à domicile des seniors, tout en rassurant leurs proches.
Mais le détail le plus marquant reste ailleurs : au moment de l’intervention, notre sympathique senior était absorbée par un jeu mobile très simple, de type bubble pop avec un objectif clair… battre son propre record. Voilà bien un réflexe qui dépasse largement les générations. Car loin d’être un cas isolé, ce type de pratique s’inscrit dans une tendance de fond : selon plusieurs études, jusqu’à un tiers des 80-90 ans jouent aujourd’hui régulièrement aux jeux vidéo. Un chiffre révélateur d’un basculement culturel, où le gaming s’impose peu à peu comme un loisir transgénérationnel, accessible et partagé.
Jouez à tout âge : PS 5
Qu’en penser ?
Evidemment, l’histoire coche toutes les cases du fait divers viral. Mais elle rappelle surtout que les usages numériques continuent de surprendre — y compris là où on ne les attend pas. Et qu’à 91 ans, on peut encore ignorer le téléphone pour une bonne raison : finir une partie.