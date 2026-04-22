Hello Kitty arrive sur Switch : Sanrio lance sa division jeux vidéo

Une stratégie pour élargir l’audience

Un premier jeu ambitieux sur Nintendo Switch

Une marque mondiale en pleine transformation

Qu'en penser ?



Avec cette offensive dans le gaming, Sanrio cherche à s’inscrire durablement dans les usages contemporains. Le jeu vidéo est un très grand marché , rappelle Tomokuni Tsuji, soulignant le temps croissant que les utilisateurs consacrent à ces plateformes.



Cette diversification s’inscrit dans une stratégie plus globale d’expansion. Un film produit par Warner Bros. est d’ailleurs déjà prévu pour 2028, preuve que la marque entend renforcer sa présence sur tous les fronts.



En investissant directement le secteur du jeu vidéo, Sanrio ne se contente plus d’exploiter son image : le groupe ambitionne désormais de devenir un acteur à part entière du divertissement numérique, avec Hello Kitty en tête d’affiche.

Jusqu’ici, les jeux mettant en scène Hello Kitty et les autres personnages de Sanrio étaient. Cette fois, l’entreprise change de cap et veuten développant ses propres titres.Le CEO Tomokuni Tsuji assume pleinement cette stratégie : il entend en effet séduire de nouveaux profils, notamment les garçons et les hommes adultes, loin de l’image traditionnelle de la marque. Bref unstratégique pour une licence historiquement associée à l’univers plutôtSanrio prévoit ainsi de lancer, avec un investissement pouvant atteindre 10 milliards de yens (environ 63 millions de dollars) d’ici mars 2027.attendu sur laet sa future évolution. Ce premier titre se veut accessible et fédérateur, avec plus de 45 mini-jeux et un casting impressionnant de plus de 145 personnages issus de l’univers Sanrio.Aux côtés de Hello Kitty, les joueurs retrouveront notamment Cinnamoroll ou Kuromi, deux figures populaires de la franchise. Les détails sur le prix et la date exacte de sortie seront communiqués ultérieurement.Née dans les années 1970 comme simple illustration sur un porte-monnaie en vinyle,Sa particularité ? Un design minimaliste — notamment l’absence de bouche — et une identité volontairement ouverte, permettant à chacun de projeter ses propres émotions.Contrairement à des licences comme Pokémon ou Dragon Ball,. C’est justement cette flexibilité qui a permis à la marque de s’imposer sur des dizaines de milliers de produits et de multiplier les collaborations, de