Hello Kitty arrive sur Switch : Sanrio lance sa division jeux vidéo
Par Laurence - Publié le
Plus de cinquante ans après sa création, Hello Kitty entame un nouveau chapitre. Le groupe japonais Sanrio a officialisé le lancement d’une division entièrement dédiée au jeu vidéo, avec la volonté de s’imposer dans un marché devenu incontournable et toucher un public bien plus large.
Jusqu’ici, les jeux mettant en scène Hello Kitty et les autres personnages de Sanrio étaient confiés à des studios tiers. Cette fois, l’entreprise change de cap et veut reprendre le contrôle de sa licence en développant ses propres titres.
Le CEO Tomokuni Tsuji assume pleinement cette stratégie : il entend en effet séduire de nouveaux profils, notamment les garçons et les hommes adultes, loin de l’image traditionnelle de la marque. Bref un repositionnement stratégique pour une licence historiquement associée à l’univers plutôt kawaii.
Sanrio prévoit ainsi de lancer dix jeux originaux sur les trois prochaines années, avec un investissement pouvant atteindre 10 milliards de yens (environ 63 millions de dollars) d’ici mars 2027.
Le coup d’envoi sera donné dès cet automne avec Sanrio Party Land, attendu sur la Nintendo Switch et sa future évolution. Ce premier titre se veut accessible et fédérateur, avec plus de 45 mini-jeux et un casting impressionnant de plus de 145 personnages issus de l’univers Sanrio.
Aux côtés de Hello Kitty, les joueurs retrouveront notamment Cinnamoroll ou Kuromi, deux figures populaires de la franchise. Les détails sur le prix et la date exacte de sortie seront communiqués ultérieurement.
Née dans les années 1970 comme simple illustration sur un porte-monnaie en vinyle, Hello Kitty est devenue une icône mondiale de la culture japonaise. Sa particularité ? Un design minimaliste — notamment l’absence de bouche — et une identité volontairement ouverte, permettant à chacun de projeter ses propres émotions.
Contrairement à des licences comme Pokémon ou Dragon Ball, Hello Kitty ne repose pas sur une narration forte. C’est justement cette flexibilité qui a permis à la marque de s’imposer sur des dizaines de milliers de produits et de multiplier les collaborations, de Adidas à Balenciaga.
Avec cette offensive dans le gaming, Sanrio cherche à s’inscrire durablement dans les usages contemporains.
Cette diversification s’inscrit dans une stratégie plus globale d’expansion. Un film produit par Warner Bros. est d’ailleurs déjà prévu pour 2028, preuve que la marque entend renforcer sa présence sur tous les fronts.
En investissant directement le secteur du jeu vidéo, Sanrio ne se contente plus d’exploiter son image : le groupe ambitionne désormais de devenir un acteur à part entière du divertissement numérique, avec Hello Kitty en tête d’affiche.
Une stratégie pour élargir l’audience
Jusqu’ici, les jeux mettant en scène Hello Kitty et les autres personnages de Sanrio étaient confiés à des studios tiers. Cette fois, l’entreprise change de cap et veut reprendre le contrôle de sa licence en développant ses propres titres.
Le CEO Tomokuni Tsuji assume pleinement cette stratégie : il entend en effet séduire de nouveaux profils, notamment les garçons et les hommes adultes, loin de l’image traditionnelle de la marque. Bref un repositionnement stratégique pour une licence historiquement associée à l’univers plutôt kawaii.
Sanrio prévoit ainsi de lancer dix jeux originaux sur les trois prochaines années, avec un investissement pouvant atteindre 10 milliards de yens (environ 63 millions de dollars) d’ici mars 2027.
Un premier jeu ambitieux sur Nintendo Switch
Le coup d’envoi sera donné dès cet automne avec Sanrio Party Land, attendu sur la Nintendo Switch et sa future évolution. Ce premier titre se veut accessible et fédérateur, avec plus de 45 mini-jeux et un casting impressionnant de plus de 145 personnages issus de l’univers Sanrio.
Aux côtés de Hello Kitty, les joueurs retrouveront notamment Cinnamoroll ou Kuromi, deux figures populaires de la franchise. Les détails sur le prix et la date exacte de sortie seront communiqués ultérieurement.
Une marque mondiale en pleine transformation
Née dans les années 1970 comme simple illustration sur un porte-monnaie en vinyle, Hello Kitty est devenue une icône mondiale de la culture japonaise. Sa particularité ? Un design minimaliste — notamment l’absence de bouche — et une identité volontairement ouverte, permettant à chacun de projeter ses propres émotions.
Contrairement à des licences comme Pokémon ou Dragon Ball, Hello Kitty ne repose pas sur une narration forte. C’est justement cette flexibilité qui a permis à la marque de s’imposer sur des dizaines de milliers de produits et de multiplier les collaborations, de Adidas à Balenciaga.
Qu'en penser ?
Avec cette offensive dans le gaming, Sanrio cherche à s’inscrire durablement dans les usages contemporains.
Le jeu vidéo est un très grand marché, rappelle Tomokuni Tsuji, soulignant le temps croissant que les utilisateurs consacrent à ces plateformes.
Cette diversification s’inscrit dans une stratégie plus globale d’expansion. Un film produit par Warner Bros. est d’ailleurs déjà prévu pour 2028, preuve que la marque entend renforcer sa présence sur tous les fronts.
En investissant directement le secteur du jeu vidéo, Sanrio ne se contente plus d’exploiter son image : le groupe ambitionne désormais de devenir un acteur à part entière du divertissement numérique, avec Hello Kitty en tête d’affiche.