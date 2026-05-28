Age of Empires II Definitive Edition arrive enfin sur Mac, en natif Apple Silicon

On en dit quoi ?



C'est plutôt surprenant de voir débarquer en 2026 sur Mac un classique sorti en 1999, mais dans une version Apple Silicon parfaitement intégrée. Avec une communauté qui n'a jamais vraiment lâché AoE2 et un nouveau public côté Mac gaming, ce portage signé Feral devrait trouver son public sans trop de difficulté. J'ai d'ailleurs bien évidement craqué, vous l'imaginez bien.