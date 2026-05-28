Age of Empires II Definitive Edition arrive enfin sur Mac, en natif Apple Silicon
Par Vincent Lautier - Publié le
Feral Interactive et World's Edge ont donc lancé aujourd'hui Age of Empires II Definitive Edition sur macOS. Le STR mythique de Microsoft débarque pour la première fois sur Mac dans une version optimisée Apple Silicon, avec un rendu 4K, une bande-son remastérisée et trois extensions incluses dans le jeu de base. Comptez 32,99 euros sur Steam et le Feral Store pour vous lancer.
Pour ce portage, Feral Interactive a misé sur une compilation native Apple Silicon, ce qui veut dire que les MacBook Air M1 et autres iMac M3 peuvent faire tourner le jeu sans passer par la couche Rosetta. Petit revers de la médaille, les Mac Intel sont laissés de côté, il faut donc une machine équipée d'une puce M1 ou plus récente. Le studio britannique, déjà connu pour ses portages comme Tomb Raider ou Total War, met en avant un rendu en 4K, une bande-son remastérisée et des animations retravaillées. C'est aussi la première fois qu'Age of Empires II revient sur Mac depuis le portage original de 2001, ce qui n'est pas rien pour les fans de la première heure.
Le jeu de base inclut trois extensions importantes, "Lords of the West", "Dynasties of India" et "Dawn of the Dukes", chacune avec ses propres campagnes et civilisations. Vous pourrez donc mener les Huns guerriers, les Celtes enflammés ou les royaumes indiens à travers mille ans d'histoire, des hameaux du Moyen Âge sombre aux citadelles imposantes. Le mode Skirmish permet d'affronter jusqu'à huit adversaires en local face à l'IA ou en ligne contre d'autres joueurs Mac, et le multijoueur propose aussi des campagnes coopératives à boucler en équipe sur des scénarios historiques. Pour rallonger l'aventure, une grosse liste de DLC payants est disponible, dont "The Last Chieftains" sorti récemment, qui mélange histoire et folklore médiévaux d'Amérique du Sud.
Age of Empires II Definitive Edition est en vente dès maintenant sur Steam et sur la boutique en ligne de Feral Interactive, au prix de 32,99 euros (34,99 dollars, 25,99 livres). Les DLC sont également proposés sur les deux boutiques. Une version Mac App Store devrait suivre plus tard dans l'année, sans date précise communiquée pour l'instant. Pour vous mettre en jambe avant de cliquer, Feral a publié un guide complet sur son blog ainsi qu'une bande-annonce dédiée à la version macOS.
C'est plutôt surprenant de voir débarquer en 2026 sur Mac un classique sorti en 1999, mais dans une version Apple Silicon parfaitement intégrée. Avec une communauté qui n'a jamais vraiment lâché AoE2 et un nouveau public côté Mac gaming, ce portage signé Feral devrait trouver son public sans trop de difficulté. J'ai d'ailleurs bien évidement craqué, vous l'imaginez bien.
Une version optimisée pour les puces Apple
Pour ce portage, Feral Interactive a misé sur une compilation native Apple Silicon, ce qui veut dire que les MacBook Air M1 et autres iMac M3 peuvent faire tourner le jeu sans passer par la couche Rosetta. Petit revers de la médaille, les Mac Intel sont laissés de côté, il faut donc une machine équipée d'une puce M1 ou plus récente. Le studio britannique, déjà connu pour ses portages comme Tomb Raider ou Total War, met en avant un rendu en 4K, une bande-son remastérisée et des animations retravaillées. C'est aussi la première fois qu'Age of Empires II revient sur Mac depuis le portage original de 2001, ce qui n'est pas rien pour les fans de la première heure.
Toutes les campagnes et trois extensions dans la boîte
Le jeu de base inclut trois extensions importantes, "Lords of the West", "Dynasties of India" et "Dawn of the Dukes", chacune avec ses propres campagnes et civilisations. Vous pourrez donc mener les Huns guerriers, les Celtes enflammés ou les royaumes indiens à travers mille ans d'histoire, des hameaux du Moyen Âge sombre aux citadelles imposantes. Le mode Skirmish permet d'affronter jusqu'à huit adversaires en local face à l'IA ou en ligne contre d'autres joueurs Mac, et le multijoueur propose aussi des campagnes coopératives à boucler en équipe sur des scénarios historiques. Pour rallonger l'aventure, une grosse liste de DLC payants est disponible, dont "The Last Chieftains" sorti récemment, qui mélange histoire et folklore médiévaux d'Amérique du Sud.
Disponible dès aujourd'hui sur Steam et Feral Store
Age of Empires II Definitive Edition est en vente dès maintenant sur Steam et sur la boutique en ligne de Feral Interactive, au prix de 32,99 euros (34,99 dollars, 25,99 livres). Les DLC sont également proposés sur les deux boutiques. Une version Mac App Store devrait suivre plus tard dans l'année, sans date précise communiquée pour l'instant. Pour vous mettre en jambe avant de cliquer, Feral a publié un guide complet sur son blog ainsi qu'une bande-annonce dédiée à la version macOS.
On en dit quoi ?
C'est plutôt surprenant de voir débarquer en 2026 sur Mac un classique sorti en 1999, mais dans une version Apple Silicon parfaitement intégrée. Avec une communauté qui n'a jamais vraiment lâché AoE2 et un nouveau public côté Mac gaming, ce portage signé Feral devrait trouver son public sans trop de difficulté. J'ai d'ailleurs bien évidement craqué, vous l'imaginez bien.