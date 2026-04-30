Age of Empires II Definitive Edition arrive enfin sur Mac le 28 mai
Par Vincent Lautier - Publié le
Plus besoin de bidouiller avec CrossOver, Parallels ou le cloud gaming pour rejouer à Age of Empires II sur Mac. Feral Interactive et World's Edge ont annoncé ce 30 avril que la Definitive Edition débarquera sur macOS via Steam le 28 mai, avec une version Mac App Store plus tard dans l'année. Un grand classique du jeu de stratégie en temps réel qui arrive enfin sur les Mac modernes.
Sorti à l'origine en 1999 sur PC, Age of Empires II est l'un des jeux de stratégie les plus joués au monde. La Definitive Edition est la version remasterisée publiée par Microsoft et World's Edge en 2019, qui réunit le jeu de base, ses extensions originales et plus de deux décennies d'ajustements de gameplay.
Jusqu'à présent, les joueurs Mac devaient passer par CrossOver, Parallels Desktop ou des solutions de cloud gaming pour y jouer, avec les performances aléatoires que ça implique. Le portage natif assuré par Feral Interactive change tout, surtout sur les puces Apple Silicon où le studio britannique a déjà fait ses preuves avec Total War Rome II ou Company of Heroes.
Côté contenu, la version Mac est livrée avec le jeu de base et trois extensions intégrées : Lords of the West, Dynasties of India et Dawn of the Dukes. De quoi explorer une dizaine de civilisations supplémentaires, des Vikings aux Lituaniens en passant par les Indiens et les Bohémiens.
Le rendu graphique passe en 4K, la bande-son a été entièrement réenregistrée, les animations ont été refaites et de nombreuses améliorations de confort sont au programme. Vous pouvez toujours mener les Britanniques avec leurs longbowmen, ou les Chinois et leur poudre à canon, faire évoluer un petit campement de l'Âge sombre en citadelle prospère, et écraser vos rivaux. Bref, du Age of Empires II classique, mais en propre.
Le multijoueur est de la partie avec des campagnes coopératives et des matchs compétitifs entre joueurs Mac. Pour les fans qui voudraient en avoir plus, l'ensemble du catalogue de DLC payants sera disponible au lancement, dont la dernière sortie en date, The Last Chieftains, qui propose des campagnes inspirées de l'histoire et du folklore d'Amérique du Sud médiévale.
Les modes solo ne sont pas en reste, avec des campagnes uniques au contexte historique soigné, et des escarmouches hautement personnalisables pour s'entraîner ou jouer tranquillement. Pour le prix exact sur macOS, rien n'a encore été précisé, mais on peut tabler sur un tarif aligné sur la version PC, autour de 19,99 € pour le jeu de base.
Enfin une vraie bonne surprise pour les Mac gamers ! Age of Empires II Definitive Edition est l'un des jeux les plus demandés sur Mac depuis des années, et le fait que Feral Interactive s'en occupe est rassurant sur la qualité du portage. Le studio londonien a quand même un sérieux savoir-faire sur la plateforme. Reste cette histoire de Mac App Store qui arrivera
Je ne vous cache pas que quand je repense aux heures que j'ai passées sur ce jeu dans ma jeunesse, j'ai un peu peur de retomber dedans avec cette nouvelle sortie, mais bon, tant pis hein... Puis c'est pas toujours les jours qu'un jeu de ce niveau arrive vraiment sur macOS ! Et vous, vous attendrez la version Mac App Store ou vous foncez sur Steam le 28 mai ?
Un classique enfin sur Mac, vingt-six ans après l'original
Sorti à l'origine en 1999 sur PC, Age of Empires II est l'un des jeux de stratégie les plus joués au monde. La Definitive Edition est la version remasterisée publiée par Microsoft et World's Edge en 2019, qui réunit le jeu de base, ses extensions originales et plus de deux décennies d'ajustements de gameplay.
Jusqu'à présent, les joueurs Mac devaient passer par CrossOver, Parallels Desktop ou des solutions de cloud gaming pour y jouer, avec les performances aléatoires que ça implique. Le portage natif assuré par Feral Interactive change tout, surtout sur les puces Apple Silicon où le studio britannique a déjà fait ses preuves avec Total War Rome II ou Company of Heroes.
4K, soundtrack remasterisée et trois extensions incluses
Côté contenu, la version Mac est livrée avec le jeu de base et trois extensions intégrées : Lords of the West, Dynasties of India et Dawn of the Dukes. De quoi explorer une dizaine de civilisations supplémentaires, des Vikings aux Lituaniens en passant par les Indiens et les Bohémiens.
Le rendu graphique passe en 4K, la bande-son a été entièrement réenregistrée, les animations ont été refaites et de nombreuses améliorations de confort sont au programme. Vous pouvez toujours mener les Britanniques avec leurs longbowmen, ou les Chinois et leur poudre à canon, faire évoluer un petit campement de l'Âge sombre en citadelle prospère, et écraser vos rivaux. Bref, du Age of Empires II classique, mais en propre.
Multijoueur entre Macs et DLC
Le multijoueur est de la partie avec des campagnes coopératives et des matchs compétitifs entre joueurs Mac. Pour les fans qui voudraient en avoir plus, l'ensemble du catalogue de DLC payants sera disponible au lancement, dont la dernière sortie en date, The Last Chieftains, qui propose des campagnes inspirées de l'histoire et du folklore d'Amérique du Sud médiévale.
Les modes solo ne sont pas en reste, avec des campagnes uniques au contexte historique soigné, et des escarmouches hautement personnalisables pour s'entraîner ou jouer tranquillement. Pour le prix exact sur macOS, rien n'a encore été précisé, mais on peut tabler sur un tarif aligné sur la version PC, autour de 19,99 € pour le jeu de base.
On en dit quoi ?
Enfin une vraie bonne surprise pour les Mac gamers ! Age of Empires II Definitive Edition est l'un des jeux les plus demandés sur Mac depuis des années, et le fait que Feral Interactive s'en occupe est rassurant sur la qualité du portage. Le studio londonien a quand même un sérieux savoir-faire sur la plateforme. Reste cette histoire de Mac App Store qui arrivera
plus tard dans l'année, sans date précise, c'est un peu dommage. On comprend que Steam soit la priorité (la base des joueurs est là), mais la fragmentation entre les deux stores est un peu agaçante.
Je ne vous cache pas que quand je repense aux heures que j'ai passées sur ce jeu dans ma jeunesse, j'ai un peu peur de retomber dedans avec cette nouvelle sortie, mais bon, tant pis hein... Puis c'est pas toujours les jours qu'un jeu de ce niveau arrive vraiment sur macOS ! Et vous, vous attendrez la version Mac App Store ou vous foncez sur Steam le 28 mai ?