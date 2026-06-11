Les arnaqueurs ont gagné : les cartes cadeaux Steam vont disparaître des magasins
Par Vincent Lautier - Publié le
Valve a confirmé cette semaine l'arrêt des cartes cadeaux Steam physiques. Plus aucun réassort n'est prévu chez les revendeurs, et les derniers exemplaires devraient quitter les rayons d'ici la fin 2026, partout dans le monde. En cause, des arnaques que l'entreprise ne parvient plus à contenir malgré des années de restrictions. Les cartes numériques, elles, ne bougent pas.
L'annonce est passée par une simple page de la FAQ du support Steam, sans grand communiqué. Valve y explique avoir cessé la production des cartes physiques arrivées en magasin en 2012, cinq ans avant le lancement du programme numérique en 2017. Les stocks encore présents chez les revendeurs seront vendus normalement, mais une fois écoulés, ils ne seront tout simplement pas remplacés. L'entreprise estime que les dernières cartes auront disparu des rayons d'ici la fin 2026.
La raison tient en un mot : les arnaques.
Le scénario, lui, ne change pas vraiment. Une fausse histoire d'amour entretenue pendant des mois, et la victime file acheter pour des centaines d'euros de cartes avant d'en transmettre les codes, lesquels finissent revendus à prix cassé sur eBay ou sur des plateformes de revente de clés, avec au bout du compte des fonds presque impossibles à tracer. Le phénomène est d'ailleurs devenu tellement courant que la FTC, le régulateur américain du commerce, a fini par publier un guide entier pour aider les victimes.
Bonne nouvelle, elles restent bien sûr utilisables, sans limite de temps et sous réserve des lois locales. Une carte qui traîne dans un tiroir depuis trois ans fonctionnera donc toujours. Et pour offrir du crédit Steam, rien ne change vraiment non plus, puisque les cartes cadeaux numériques achetées directement sur la boutique continuent d'être envoyées par mail ou déposées sur le compte du destinataire, exactement comme avant. Seul l'objet disparaît, pas le geste.
Il y a quand même quelque chose d'un peu triste à voir la boutique qui a dématérialisé le jeu vidéo abandonner son dernier produit en plastique, celui qu'on glissait sous le sapin quand on ne savait pas trop quoi offrir à un ado. Mais difficile de donner tort à Valve : quand un produit sert surtout à dépouiller des gens qui ne joueront jamais à Half-Life, le retirer des rayons reste forcément la solution la plus efficace. Les arnaqueurs, eux, se reporteront sur les cartes Apple, Google ou Amazon, toujours bien accrochées en tête de gondole. En tous cas, Noël prochain, il faudra imprimer un code Steam envoyé par mail. C'est quand même moins rigolo à déballer.
Plus de réassort, des rayons vides fin 2026
L'annonce est passée par une simple page de la FAQ du support Steam, sans grand communiqué. Valve y explique avoir cessé la production des cartes physiques arrivées en magasin en 2012, cinq ans avant le lancement du programme numérique en 2017. Les stocks encore présents chez les revendeurs seront vendus normalement, mais une fois écoulés, ils ne seront tout simplement pas remplacés. L'entreprise estime que les dernières cartes auront disparu des rayons d'ici la fin 2026.
Des années de restrictions pour rien
La raison tient en un mot : les arnaques.
Plus nous avons mis de restrictions en place, plus les arnaqueurs se sont adaptés, reconnaît Valve, qui admet que ces pratiques
continuent de toucher des clients Steam et d'autres personnes qui ne se doutent de rien. L'entreprise avait pourtant multiplié les garde-fous depuis des années : avertissements imprimés sur les cartes, utilisation limitée à la devise du portefeuille Steam de l'acheteur, retrait pur et simple des cartes dans les régions où une activité suspecte était repérée, sans oublier un travail au long cours avec les enseignes et la police. Rien n'y a fait.
Le scénario, lui, ne change pas vraiment. Une fausse histoire d'amour entretenue pendant des mois, et la victime file acheter pour des centaines d'euros de cartes avant d'en transmettre les codes, lesquels finissent revendus à prix cassé sur eBay ou sur des plateformes de revente de clés, avec au bout du compte des fonds presque impossibles à tracer. Le phénomène est d'ailleurs devenu tellement courant que la FTC, le régulateur américain du commerce, a fini par publier un guide entier pour aider les victimes.
Et vos cartes déjà achetées ?
Bonne nouvelle, elles restent bien sûr utilisables, sans limite de temps et sous réserve des lois locales. Une carte qui traîne dans un tiroir depuis trois ans fonctionnera donc toujours. Et pour offrir du crédit Steam, rien ne change vraiment non plus, puisque les cartes cadeaux numériques achetées directement sur la boutique continuent d'être envoyées par mail ou déposées sur le compte du destinataire, exactement comme avant. Seul l'objet disparaît, pas le geste.
On en dit quoi ?
Il y a quand même quelque chose d'un peu triste à voir la boutique qui a dématérialisé le jeu vidéo abandonner son dernier produit en plastique, celui qu'on glissait sous le sapin quand on ne savait pas trop quoi offrir à un ado. Mais difficile de donner tort à Valve : quand un produit sert surtout à dépouiller des gens qui ne joueront jamais à Half-Life, le retirer des rayons reste forcément la solution la plus efficace. Les arnaqueurs, eux, se reporteront sur les cartes Apple, Google ou Amazon, toujours bien accrochées en tête de gondole. En tous cas, Noël prochain, il faudra imprimer un code Steam envoyé par mail. C'est quand même moins rigolo à déballer.