Valve dévoile le Steam Controller à 99 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Après des mois de leaks, Valve officialise sa nouvelle manette : le Steam Controller. Elle sera disponible le 4 mai 2026 en France sur le Steam Store.
Le Steam Controller embarque deux joysticks magnétiques utilisant la technologie TMR, censés éliminer le stick drift. À côté des sticks, deux pavés tactiles carrés de 34,5 mm font leur retour, hérités de la première Steam Controller de 2015, avec des moteurs haptiques HD pour un retour précis.
La manette ajoute aussi un gyroscope 6 axes et quatre boutons assignables à l'arrière des grips, dans la lignée d'une DualSense Edge ou d'une Xbox Elite. L'autonomie annoncée est de plus de 35 heures par charge. Valve fournit un Puck, un petit accessoire qui sert à la fois de récepteur sans-fil 2,4 GHz et de socle de recharge magnétique. La manette se clipse dessus et se recharge sans qu'on ait à débrancher quoi que ce soit. Pas de jack 3.5 par contre.
Comme pour les autres produits hardware Valve (Steam Deck inclus), la vente se fait exclusivement via le Steam Store en ligne. Pas la peine de courir en magasin, il faudra commander depuis Steam ou Steam Deck.
Le Steam Controller fonctionne avec tout appareil capable de lancer Steam ou l'application Steam Link. Concrètement, Windows, macOS et Linux côté ordinateurs, le Steam Deck en mode dock comme en portable, et même les iPhone, iPad et tablettes Android via Steam Link.
À 99 euros, la manette se positionne dans une zone intéressante : plus chère qu'une DualSense PS5 (autour de 75 euros) ou qu'une manette Xbox Wireless (60 à 70 euros), mais beaucoup moins chère que les modèles premium type DualSense Edge ou Xbox Elite Series 2, qui flirtent souvent avec les 200 euros. Pour ce prix, on a quand même une fiche de manette haut de gamme : sticks anti-drift, palettes arrière, double trackpad, charge magnétique. Sur le papier, c'est plutôt cohérent.
Les premières prises en main qui ont fuité (un site japonais a publié sa review trop tôt avant de la retirer) sont plutôt élogieuses. Plusieurs médias parlent d'une des meilleures manettes PC du marché. Le bémol qui revient le plus, c'est que les trackpads restent très typés Steam : pour les exploiter pleinement sur des jeux qui ne sont pas pensés pour, il faut bidouiller un peu dans Steam Input.
Le Steam Controller est plutôt un bon objet, sur le papier et le prix de 99 euros tient la route quand on regarde la fiche technique. Sticks magnétiques, double trackpad, palettes arrière, haptique HD, charge magnétique : tout ce qu'on attend d'une manette premium en 2026,.
Sauf que voilà, deux questions de fond restent en suspens. D'abord la compatibilité réelle des trackpads avec le catalogue actuel : sur les jeux pensés manette ou clavier-souris, les pads ne servent pas à grand-chose, et il faut bidouiller des profils dans Steam Input pour en tirer parti. Ensuite l'absence de jack 3.5, qui veut dire que l'audio passe forcément par le PC ou un casque sans fil. Pour ceux qui ont déjà adopté l'écosystème Steam pour de vrai (Steam Deck, Steam Link sur la TV, gros catalogue), c'est probablement un très bon achat. Pour les autres, c'est moins évident.
Une fiche technique toute en précision
Le Steam Controller embarque deux joysticks magnétiques utilisant la technologie TMR, censés éliminer le stick drift. À côté des sticks, deux pavés tactiles carrés de 34,5 mm font leur retour, hérités de la première Steam Controller de 2015, avec des moteurs haptiques HD pour un retour précis.
La manette ajoute aussi un gyroscope 6 axes et quatre boutons assignables à l'arrière des grips, dans la lignée d'une DualSense Edge ou d'une Xbox Elite. L'autonomie annoncée est de plus de 35 heures par charge. Valve fournit un Puck, un petit accessoire qui sert à la fois de récepteur sans-fil 2,4 GHz et de socle de recharge magnétique. La manette se clipse dessus et se recharge sans qu'on ait à débrancher quoi que ce soit. Pas de jack 3.5 par contre.
Le 4 mai à 19h en France, vente en ligne uniquement
Comme pour les autres produits hardware Valve (Steam Deck inclus), la vente se fait exclusivement via le Steam Store en ligne. Pas la peine de courir en magasin, il faudra commander depuis Steam ou Steam Deck.
Le Steam Controller fonctionne avec tout appareil capable de lancer Steam ou l'application Steam Link. Concrètement, Windows, macOS et Linux côté ordinateurs, le Steam Deck en mode dock comme en portable, et même les iPhone, iPad et tablettes Android via Steam Link.
Le bon prix face à la concurrence ?
À 99 euros, la manette se positionne dans une zone intéressante : plus chère qu'une DualSense PS5 (autour de 75 euros) ou qu'une manette Xbox Wireless (60 à 70 euros), mais beaucoup moins chère que les modèles premium type DualSense Edge ou Xbox Elite Series 2, qui flirtent souvent avec les 200 euros. Pour ce prix, on a quand même une fiche de manette haut de gamme : sticks anti-drift, palettes arrière, double trackpad, charge magnétique. Sur le papier, c'est plutôt cohérent.
Les premières prises en main qui ont fuité (un site japonais a publié sa review trop tôt avant de la retirer) sont plutôt élogieuses. Plusieurs médias parlent d'une des meilleures manettes PC du marché. Le bémol qui revient le plus, c'est que les trackpads restent très typés Steam : pour les exploiter pleinement sur des jeux qui ne sont pas pensés pour, il faut bidouiller un peu dans Steam Input.
On en dit quoi ?
Le Steam Controller est plutôt un bon objet, sur le papier et le prix de 99 euros tient la route quand on regarde la fiche technique. Sticks magnétiques, double trackpad, palettes arrière, haptique HD, charge magnétique : tout ce qu'on attend d'une manette premium en 2026,.
Sauf que voilà, deux questions de fond restent en suspens. D'abord la compatibilité réelle des trackpads avec le catalogue actuel : sur les jeux pensés manette ou clavier-souris, les pads ne servent pas à grand-chose, et il faut bidouiller des profils dans Steam Input pour en tirer parti. Ensuite l'absence de jack 3.5, qui veut dire que l'audio passe forcément par le PC ou un casque sans fil. Pour ceux qui ont déjà adopté l'écosystème Steam pour de vrai (Steam Deck, Steam Link sur la TV, gros catalogue), c'est probablement un très bon achat. Pour les autres, c'est moins évident.