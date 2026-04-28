Valve dévoile le Steam Controller à 99 euros

On en dit quoi ?



Le Steam Controller est plutôt un bon objet, sur le papier et le prix de 99 euros tient la route quand on regarde la fiche technique. Sticks magnétiques, double trackpad, palettes arrière, haptique HD, charge magnétique : tout ce qu'on attend d'une manette premium en 2026,.



Sauf que voilà, deux questions de fond restent en suspens. D'abord la compatibilité réelle des trackpads avec le catalogue actuel : sur les jeux pensés manette ou clavier-souris, les pads ne servent pas à grand-chose, et il faut bidouiller des profils dans Steam Input pour en tirer parti. Ensuite l'absence de jack 3.5, qui veut dire que l'audio passe forcément par le PC ou un casque sans fil. Pour ceux qui ont déjà adopté l'écosystème Steam pour de vrai (Steam Deck, Steam Link sur la TV, gros catalogue), c'est probablement un très bon achat. Pour les autres, c'est moins évident.