Plus chère qu’une PS5 ? : Une fuite dévoile le prix et les bundles de la Steam Machine de Valve
Par Vincent Lautier - Publié le
Valve prépare un système de réservation pour sa Steam Machine, dont le code a fuité dans la base de Steam. Quatre bundles seraient prévus, probablement deux capacités (512 Go et 2 To) avec ou sans Steam Controller. Le prix tournerait entre 600 et 650 dollars, soit plus qu'une PS5 et moins qu'une PS5 Pro.
L'info vient du subreddit r/steammachine et a été confirmée par SteamTracking. Dans une récente mise à jour JavaScript de la communauté Steam, quatre IDs de packages Steam Machine ont été repérés (1629447, 1629446, 1629458 et 1629460), liés à l'AppID 4165910 baptisé "Hardware Steam Machine". Le bloc contient aussi deux packages Steam Frame, plus les références existantes au Steam Controller et au Steam Deck. La page Steam Machine officielle de Valve mentionne deux capacités de stockage (512 Go et 2 To, avec extension microSD). Les utilisateurs Reddit en déduisent que les quatre bundles correspondent à ces deux versions, déclinées avec ou sans Steam Controller inclus.
Le but ici, c'est d'éviter de revivre le fiasco du Steam Controller, lancé le 4 mai et vendu en 30 minutes, avec des scalpers qui ont acheté jusqu'à 8 unités pour les revendre. Valve a depuis basculé sur un système de queue : un acheteur, un produit, et 72 heures pour finaliser la commande une fois l'email reçu. Pour réserver, il faut un compte Steam en règle et avoir déjà fait un achat sur Steam avant le 27 avril 2026. Cette mécanique semble maintenant prête à être appliquée à toute la gamme hardware Valve, y compris le Steam Deck (en rupture depuis des mois) et la future Steam Machine.
Aucun prix officiel n'a été annoncé, mais le leaker Moore's Law Is Dead évoque une fourchette comprise entre 600 et 650 dollars. La hausse récente des prix de la mémoire et du stockage pousserait Valve à proposer la console au-dessus de ses prévisions initiales. Pour comparer, c'est plus cher qu'une PS5 mais moins qu'une PS5 Pro, ce qui placerait la machine sur un segment premium du gaming console.
Pour Valve, la pression est forte. Le Steam Controller a été un fiasco logistique, et le Steam Deck est en pénurie depuis des mois. Un nouveau produit lancé sans système anti-scalper aurait été une catastrophe d'image, surtout pour le seul vrai concurrent PC d'une PS5 ou d'une Xbox.
Le tarif évoqué de 600-650 dollars fait quand même réfléchir. C'est plus cher qu'une PS5, sans le catalogue d'exclus PlayStation, mais avec l'avantage du catalogue Steam et de SteamOS qui a déjà fait ses preuves sur le Deck. À voir si l'expérience console à la Linux + Proton tient la route face à la simplicité absolue d'une PlayStation.
Quatre bundles repérés dans le code Steam
L'info vient du subreddit r/steammachine et a été confirmée par SteamTracking. Dans une récente mise à jour JavaScript de la communauté Steam, quatre IDs de packages Steam Machine ont été repérés (1629447, 1629446, 1629458 et 1629460), liés à l'AppID 4165910 baptisé "Hardware Steam Machine". Le bloc contient aussi deux packages Steam Frame, plus les références existantes au Steam Controller et au Steam Deck. La page Steam Machine officielle de Valve mentionne deux capacités de stockage (512 Go et 2 To, avec extension microSD). Les utilisateurs Reddit en déduisent que les quatre bundles correspondent à ces deux versions, déclinées avec ou sans Steam Controller inclus.
Un système anti-scalpers calqué sur celui du Controller
Le but ici, c'est d'éviter de revivre le fiasco du Steam Controller, lancé le 4 mai et vendu en 30 minutes, avec des scalpers qui ont acheté jusqu'à 8 unités pour les revendre. Valve a depuis basculé sur un système de queue : un acheteur, un produit, et 72 heures pour finaliser la commande une fois l'email reçu. Pour réserver, il faut un compte Steam en règle et avoir déjà fait un achat sur Steam avant le 27 avril 2026. Cette mécanique semble maintenant prête à être appliquée à toute la gamme hardware Valve, y compris le Steam Deck (en rupture depuis des mois) et la future Steam Machine.
Un prix qui dépasserait les 600 dollars
Aucun prix officiel n'a été annoncé, mais le leaker Moore's Law Is Dead évoque une fourchette comprise entre 600 et 650 dollars. La hausse récente des prix de la mémoire et du stockage pousserait Valve à proposer la console au-dessus de ses prévisions initiales. Pour comparer, c'est plus cher qu'une PS5 mais moins qu'une PS5 Pro, ce qui placerait la machine sur un segment premium du gaming console.
On en dit quoi ?
Pour Valve, la pression est forte. Le Steam Controller a été un fiasco logistique, et le Steam Deck est en pénurie depuis des mois. Un nouveau produit lancé sans système anti-scalper aurait été une catastrophe d'image, surtout pour le seul vrai concurrent PC d'une PS5 ou d'une Xbox.
Le tarif évoqué de 600-650 dollars fait quand même réfléchir. C'est plus cher qu'une PS5, sans le catalogue d'exclus PlayStation, mais avec l'avantage du catalogue Steam et de SteamOS qui a déjà fait ses preuves sur le Deck. À voir si l'expérience console à la Linux + Proton tient la route face à la simplicité absolue d'une PlayStation.