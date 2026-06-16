Vous n'en auriez pas une chez vous ? Cette cartouche de Super Mario Bros a été vendue 3 millions !
Par Vincent Lautier - Publié le
Trois millions de dollars pour une cartouche que personne n'utilisera jamais ? C'est le prix qu'Heritage Auctions a obtenu vendredi dernier pour un exemplaire scellé de Super Mario Bros. qu'elle décrit comme le jeu vidéo le plus important jamais passé en salle des ventes. C'est un peu n'importe quoi, mais voyons ce qui explique ce prix de dingue...
L'objet n'a rien à voir avec le Super Mario qui traînait chez votre cousin. Il sort de la deuxième série de production du début 1986 et il a conservé son sceau autocollant d'origine, ce sticker que Nintendo n'a employé que quelques mois avant de basculer vers le film plastique. De cette variante précise, il n'en resterait plus que trois au monde, celui-ci étant le mieux préservé avec une note PSA de 9.6 A++ jamais atteinte, et la vente embarquait même une console NES d'époque, encore sous plastique, scellée depuis quarante ans.
Le marché du rétro cacheté s'emballe depuis cinq ans. Et la courbe fait peur. Un Super Mario Bros. scellé déjà parti à 660 000 dollars en avril 2021, un Super Mario 64 grimpé à 1,56 million trois mois plus tard, puis un autre premier Mario monté à 2 millions la même année folle, et nous voilà aujourd'hui à 3 millions, soit cinq appartements parisiens contre un carton que personne ne branchera jamais. La rareté, elle, est bien réelle. Mais la trajectoire ressemble fort à celle des cartes Pokémon.
Maintenant attention, une action collective déposée en 2022 vise encore la société de notation Wata Games, accusée d'avoir monté avec des collectionneurs et des maisons de vente un mécanisme destiné à gonfler les prix, à coups de ventes spectaculaires faites pour décrocher les gros titres et convaincre monsieur Tout-le-monde que sa cartouche valait de l'or. Vendredi, Heritage avait pourtant retenu PSA plutôt que Wata. Sauf que PSA vient du monde des cartes de sport qui a subit une forte bulle par le passé, donc changer d'arbitre ne changera au final pas grand-chose au problème de fond.
Difficile de s'emballer quand même. On a n'a rien contre Mario hein, et surtout un objet de 1986 dans cet état a quelque chose d'émouvant et que la valeur patrimoniale du tout premier Super Mario Bros. ne se discute pas. Le souci tient à l'écosystème autour. Les mêmes individus notent les objets, organisent les ventes, communiquent fièrement sur les records, et on finit par se demander si l'on regarde un vrai marché ou un spectacle. Dans tous les cas, payer 3 millions un carton qu'on ne pourra jamais ouvrir sans le dévaluer, c'est aussi acheter un peu de nostalgie, un peu de statut et beaucoup de pari spéculatif.
Pourquoi cette cartouche vaut une fortune
L'objet n'a rien à voir avec le Super Mario qui traînait chez votre cousin. Il sort de la deuxième série de production du début 1986 et il a conservé son sceau autocollant d'origine, ce sticker que Nintendo n'a employé que quelques mois avant de basculer vers le film plastique. De cette variante précise, il n'en resterait plus que trois au monde, celui-ci étant le mieux préservé avec une note PSA de 9.6 A++ jamais atteinte, et la vente embarquait même une console NES d'époque, encore sous plastique, scellée depuis quarante ans.
Un record qui en chasse un autre
Le marché du rétro cacheté s'emballe depuis cinq ans. Et la courbe fait peur. Un Super Mario Bros. scellé déjà parti à 660 000 dollars en avril 2021, un Super Mario 64 grimpé à 1,56 million trois mois plus tard, puis un autre premier Mario monté à 2 millions la même année folle, et nous voilà aujourd'hui à 3 millions, soit cinq appartements parisiens contre un carton que personne ne branchera jamais. La rareté, elle, est bien réelle. Mais la trajectoire ressemble fort à celle des cartes Pokémon.
Le doute qui plane sur tout le marché
Maintenant attention, une action collective déposée en 2022 vise encore la société de notation Wata Games, accusée d'avoir monté avec des collectionneurs et des maisons de vente un mécanisme destiné à gonfler les prix, à coups de ventes spectaculaires faites pour décrocher les gros titres et convaincre monsieur Tout-le-monde que sa cartouche valait de l'or. Vendredi, Heritage avait pourtant retenu PSA plutôt que Wata. Sauf que PSA vient du monde des cartes de sport qui a subit une forte bulle par le passé, donc changer d'arbitre ne changera au final pas grand-chose au problème de fond.
On en dit quoi ?
Difficile de s'emballer quand même. On a n'a rien contre Mario hein, et surtout un objet de 1986 dans cet état a quelque chose d'émouvant et que la valeur patrimoniale du tout premier Super Mario Bros. ne se discute pas. Le souci tient à l'écosystème autour. Les mêmes individus notent les objets, organisent les ventes, communiquent fièrement sur les records, et on finit par se demander si l'on regarde un vrai marché ou un spectacle. Dans tous les cas, payer 3 millions un carton qu'on ne pourra jamais ouvrir sans le dévaluer, c'est aussi acheter un peu de nostalgie, un peu de statut et beaucoup de pari spéculatif.