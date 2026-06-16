Vous n'en auriez pas une chez vous ? Cette cartouche de Super Mario Bros a été vendue 3 millions !

On en dit quoi ?



Difficile de s'emballer quand même. On a n'a rien contre Mario hein, et surtout un objet de 1986 dans cet état a quelque chose d'émouvant et que la valeur patrimoniale du tout premier Super Mario Bros. ne se discute pas. Le souci tient à l'écosystème autour. Les mêmes individus notent les objets, organisent les ventes, communiquent fièrement sur les records, et on finit par se demander si l'on regarde un vrai marché ou un spectacle. Dans tous les cas, payer 3 millions un carton qu'on ne pourra jamais ouvrir sans le dévaluer, c'est aussi acheter un peu de nostalgie, un peu de statut et beaucoup de pari spéculatif.