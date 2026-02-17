Cette carte Pokémon mythique s'est vendue pour une somme totalement folle !

Une carte légendaire devenue objet d’investissement

Avec cette transaction, le marché des cartes à collectionner confirme qu’il est désormais capable de rivaliser avec l’art contemporain ou les objets de luxe, à coups de millions. De quoi regretter de ne pas avoir investi plus tôt ?

Produite à la fin des années 1990,: seuls 39 exemplaires sont connus dans le monde. Logan Paul avait acquis la sienne il y a cinq ans pour 5,27 millions de dollars, faisant déjà sensation à l’époque. La revente lui permet aujourd’hui d’empocher un bénéfice estimé à près de 8 millions de dollars, une plus-value qu’il a lui-même qualifiée d’absolument folle.. À quelques heures de la clôture, la carte stagnait encore autour de 6,88 millions de dollars, avant que plusieurs acheteurs ne se livrent à une surenchère spectaculaire dans les dernières minutes, propulsant le prix final à des sommets inattendus.Logan Paul a suivi les dernières heures de la vente en direct sur sa chaîne YouTube, devant des millions d’abonnés., que l’influenceur avait porté lors de son entrée sur le ring à WrestleMania 38 en 2022. Il a indiqué qu’il remettrait personnellement l’objet à son nouveau propriétaire.L’exemplaire vendu affiche un, noté Grade 10, un critère déterminant dans sa valorisation. Cette condition irréprochable explique en grande partie l’explosion du prix final, selon les spécialistes du marché.: la flambée des prix des cartes Pokémon rares, devenues des actifs de collection ultra-spéculatifs. Logan Paul n’a pas manqué de souligner la dimension symbolique de cette cession, comparant ce moment à la fin d’un jeu Pokémon après avoir battu l’Elite Four., a-t-il écrit sur Instagram, évoquant un parcours hors norme entre records Guinness, WWE, Netflix et médias internationaux. Une page se tourne pour l’influenceur, qui promet déjà de se lancer dans une nouvelle aventure Pokémon.