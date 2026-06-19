GTA 6 ouvre ses précommandes : plus que quelques jours à attendre
Par Laurence - Publié le
Après des années de rumeurs, de reports et d’attente, le lancement de GTA 6 entre enfin dans sa phase concrète. Rockstar Games a annoncé l’ouverture des précommandes à partir du 25 juin, tandis que la sortie mondiale est désormais fixée au 19 novembre prochain. Un événement qui dépasse largement le cadre du jeu vidéo. Car plus de treize ans après GTA V, l’enjeu est colossal pour Rockstar et sa maison mère Take-Two Interactive.
Peu de licences peuvent rivaliser avec Grand Theft Auto. Depuis ses débuts en 1997, la série s’est imposée comme l’une des plus rentables de l’histoire du divertissement. Le dernier épisode principal, GTA V, sorti en 2013, a battu tous les records. Le jeu avait généré plus d’un milliard de dollars de ventes en seulement trois jours, un rythme alors inédit dans l’industrie du divertissement.
Treize ans plus tard, le titre continue de rapporter de l’argent grâce à son mode en ligne. Au total, plus de 230 millions d’exemplaires ont été vendus, ce qui en fait le deuxième jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, derrière Minecraft. L’ensemble de la franchise dépasse désormais les 470 millions d’exemplaires écoulés dans le monde.
Pour ce nouvel épisode, Rockstar retourne dans l’un de ses univers les plus emblématiques : Vice City, une métropole largement inspirée de Miami. L’histoire suivra cette fois deux protagonistes, Jason Duval et Lucia Caminos. Cette dernière deviendra la première héroïne jouable de l’histoire moderne de la série, une évolution notable pour une franchise longtemps centrée sur des personnages masculins. Les premières bandes-annonces ont déjà montré un monde particulièrement vaste et détaillé, fidèle à la réputation du studio.
Rockstar n’a pas encore confirmé officiellement le tarif du jeu, mais plusieurs analystes s’attendent à un prix de lancement autour de 80 dollars. Certains observateurs allaient même jusqu’à évoquer un seuil symbolique de 100 dollars, ce qui aurait bouleversé les standards de l’industrie. Même si cette hypothèse semble aujourd’hui moins probable, GTA 6 pourrait malgré tout contribuer à normaliser la hausse des prix des jeux AAA. Les attentes sont telles que Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, a récemment reconnu que la situation était à la fois très
Comme ses prédécesseurs, GTA 6 ne devrait pas échapper aux controverses. La série est régulièrement critiquée pour sa représentation de la violence, du crime ou encore de certains comportements jugés problématiques.
Depuis plus de vingt-cinq ans, les joueurs y incarnent des criminels impliqués dans des braquages, trafics et autres activités illégales. Des accusations que Rockstar et Take-Two ont toujours rejetées, estimant que leurs jeux relèvent de la fiction et de la satire.
Entre les fuites massives de séquences de développement en 2022, les reports successifs et les critiques liées aux conditions de travail au sein du studio, le développement de GTA 6 n’aura pas été de tout repos.
Mais à quelques mois de sa sortie, une chose semble déjà acquise : aucun autre jeu vidéo ne cristallise autant d’attentes. Pour Rockstar, le véritable défi n’est plus de vendre GTA 6, mais de réussir à répondre à l’immense niveau d’exigence créé par plus d’une décennie d’attente.
Une franchise qui pèse des milliards
Peu de licences peuvent rivaliser avec Grand Theft Auto. Depuis ses débuts en 1997, la série s’est imposée comme l’une des plus rentables de l’histoire du divertissement. Le dernier épisode principal, GTA V, sorti en 2013, a battu tous les records. Le jeu avait généré plus d’un milliard de dollars de ventes en seulement trois jours, un rythme alors inédit dans l’industrie du divertissement.
Treize ans plus tard, le titre continue de rapporter de l’argent grâce à son mode en ligne. Au total, plus de 230 millions d’exemplaires ont été vendus, ce qui en fait le deuxième jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, derrière Minecraft. L’ensemble de la franchise dépasse désormais les 470 millions d’exemplaires écoulés dans le monde.
Retour à Vice City, mais à quel prix ?
Pour ce nouvel épisode, Rockstar retourne dans l’un de ses univers les plus emblématiques : Vice City, une métropole largement inspirée de Miami. L’histoire suivra cette fois deux protagonistes, Jason Duval et Lucia Caminos. Cette dernière deviendra la première héroïne jouable de l’histoire moderne de la série, une évolution notable pour une franchise longtemps centrée sur des personnages masculins. Les premières bandes-annonces ont déjà montré un monde particulièrement vaste et détaillé, fidèle à la réputation du studio.
Rockstar n’a pas encore confirmé officiellement le tarif du jeu, mais plusieurs analystes s’attendent à un prix de lancement autour de 80 dollars. Certains observateurs allaient même jusqu’à évoquer un seuil symbolique de 100 dollars, ce qui aurait bouleversé les standards de l’industrie. Même si cette hypothèse semble aujourd’hui moins probable, GTA 6 pourrait malgré tout contribuer à normaliser la hausse des prix des jeux AAA. Les attentes sont telles que Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, a récemment reconnu que la situation était à la fois très
excitanteet
terrifiantepour les équipes.
Qu'en penser ?
Comme ses prédécesseurs, GTA 6 ne devrait pas échapper aux controverses. La série est régulièrement critiquée pour sa représentation de la violence, du crime ou encore de certains comportements jugés problématiques.
Depuis plus de vingt-cinq ans, les joueurs y incarnent des criminels impliqués dans des braquages, trafics et autres activités illégales. Des accusations que Rockstar et Take-Two ont toujours rejetées, estimant que leurs jeux relèvent de la fiction et de la satire.
Entre les fuites massives de séquences de développement en 2022, les reports successifs et les critiques liées aux conditions de travail au sein du studio, le développement de GTA 6 n’aura pas été de tout repos.
Mais à quelques mois de sa sortie, une chose semble déjà acquise : aucun autre jeu vidéo ne cristallise autant d’attentes. Pour Rockstar, le véritable défi n’est plus de vendre GTA 6, mais de réussir à répondre à l’immense niveau d’exigence créé par plus d’une décennie d’attente.