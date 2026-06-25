GTA VI : les précommandes sont ouvertes !

Une franchise qui pèse des milliards

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Comme ses prédécesseurs, GTA 6 ne devrait pas échapper aux controverses. La série est régulièrement critiquée pour sa représentation de la violence, du crime ou encore de certains comportements jugés problématiques.



Depuis plus de vingt-cinq ans, les joueurs y incarnent des criminels impliqués dans des braquages, trafics et autres activités illégales. Des accusations que Rockstar et Take-Two ont toujours rejetées, estimant que leurs jeux relèvent de la fiction et de la satire.



Entre les fuites massives de séquences de développement en 2022, les reports successifs et les critiques liées aux conditions de travail au sein du studio, le développement de GTA 6 n’aura pas été de tout repos.



Mais à quelques mois de sa sortie, une chose semble déjà acquise : aucun autre jeu vidéo ne cristallise autant d’attentes. Pour Rockstar, le véritable défi n’est plus de vendre GTA 6, mais de réussir à répondre à l’immense niveau d’exigence créé par plus d’une décennie d’attente.

Peu de licences peuvent rivaliser avec Grand Theft Auto.. Le dernier épisode principal, GTA V, sorti en 2013, a battu tous les records. Le jeu avait généré plus d’un milliard de dollars de ventes en seulement trois jours, un rythme alors inédit dans l’industrie du divertissement.Treize ans plus tard, le titre continue de rapporter de l’argent grâce à son mode en ligne., ce qui en fait le deuxième jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, derrière Minecraft. L’ensemble de la franchise dépasse désormais les 470 millions d’exemplaires écoulés dans le monde.Les analystes avaient craint le pire avec un prix de lancement autour de 80 dollars. Rockstar Games n'a pas franchi le seuil des 100 dollars préférant sans doute viser un plus large nombre de clients.Pour ce nouvel épisode,L’histoire suivra cette fois deux protagonistes, Jason Duval et Lucia Caminos. Cette dernière deviendra la première héroïne jouable de l’histoire moderne de la série, une évolution notable pour une franchise longtemps centrée sur des personnages masculins. Les premières bandes-annonces ont déjà montré un monde particulièrement vaste et détaillé, fidèle à la réputation du studio.