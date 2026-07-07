Xbox va mal : 3200 postes supprimés et quatre studios qui quittent le groupe

On en dit quoi ?



Le rachat d'Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars devait faire de Xbox le plus gros éditeur de la planète, et trois ans plus tard on démonte pièce par pièce ce que Phil Spencer avait assemblé. C'est quand même un aveu d'échec violent. Le diagnostic financier de Sharma est difficile à contester, sauf que voilà, ce sont 3 200 salariés et quelques studios adorés des joueurs qui paient les pivots ratés de la direction. Vu l'historique récent, les joueurs ont surtout appris à ne plus croire les mémos.