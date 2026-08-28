Mais que fait Pikachu à l'Apple Park en compagnie de Tim Cook et John Ternus ?
Par Laurence - Publié le
À quelques jours de son départ de la direction d’Apple, Tim Cook continue de préparer John Ternus à prendre sa succession. Et manifestement, cela passe aussi par quelques rencontres inattendues. Les deux hommes ont reçu cette semaine l’équipe de Pokémon à Apple Park pour discuter de jeux vidéo. Pikachu en a profité pour visiter le campus de Cupertino, danser sous l’arche arc-en-ciel et même cueillir une pomme dans le verger. Bon bref, y aurait-il de la surprise dans l'air ?.
La transition entre Tim Cook et John Ternus se poursuit en coulisses. Depuis plusieurs mois, l’actuel CEO d’Apple prépare celui qui doit prendre sa succession à la tête de l’entreprise la semaine prochaine. Cette fois, pas de réunion avec des investisseurs ou de visite d’une usine. Tim Cook a partagé une rencontre beaucoup plus légère organisée avec l’équipe de Pokémon à Apple Park, à laquelle participait également John Ternus.
Si Apple ne donne pour le moment aucune précision sur les raisons exactes de cette visite, Tim Cook indique simplement que les discussions ont porté sur le jeu vidéo, ce qui laisse évidemment la porte ouverte aux spéculations, à quelques jours de son départ, et surtout de la keynote de l'iPhone 18 (Pro) et l'iPhone pliable...
Pokémon est déjà largement présent sur les plateformes d’Apple. Pokémon GO, Pokémon Trading Card Game Pocket, Pokémon UNITE ou encore Pokémon Champions font notamment partie des titres disponibles dans l’écosystème de la firme. Cette rencontre pourrait donc simplement s’inscrire dans les relations qu’Apple entretient régulièrement avec les principaux développeurs et éditeurs présents sur l’App Store. Ou pas...
Tim Cook connaît d’ailleurs déjà personnellement Pikachu. En septembre 2025, lors d’un déplacement au Japon pour la réouverture de l’Apple Ginza à Tokyo, le patron d’Apple avait déjà eu l’occasion de rencontrer la mascotte de Pokémon.
Difficile de savoir si cette visite de Pokémon cache quelque chose de plus important ou s’il s’agit simplement d’une rencontre entre partenaires. Mais à quelques jours du départ de Tim Cook, la présence de John Ternus est presque plus intéressante que celle de Pikachu. Et pour son futur CEO, Apple semble avoir prévu un programme de formation particulièrement complet… jusqu’à la rencontre avec l’une des mascottes les plus célèbres du jeu vidéo.
JOHN TERNUS FAIT LA CONNAISSANCE DE PIKACHU
La transition entre Tim Cook et John Ternus se poursuit en coulisses. Depuis plusieurs mois, l’actuel CEO d’Apple prépare celui qui doit prendre sa succession à la tête de l’entreprise la semaine prochaine. Cette fois, pas de réunion avec des investisseurs ou de visite d’une usine. Tim Cook a partagé une rencontre beaucoup plus légère organisée avec l’équipe de Pokémon à Apple Park, à laquelle participait également John Ternus.
John Ternus et moi avons passé un excellent moment avec l’équipe Pokémon pour parler gaming, indique juste la publication plutôt festive. Car la véritable vedette de la rencontre était évidemment Pikachu. La petite vidéo montre le célèbre Pokémon électrique en train d’explorer plusieurs endroits emblématiques du campus. On le voit notamment danser sous l’arche arc-en-ciel d’Apple Park, avant de se promener dans le verger et, forcément, de cueillir une pomme.
MAIS POURQUOI ?
Si Apple ne donne pour le moment aucune précision sur les raisons exactes de cette visite, Tim Cook indique simplement que les discussions ont porté sur le jeu vidéo, ce qui laisse évidemment la porte ouverte aux spéculations, à quelques jours de son départ, et surtout de la keynote de l'iPhone 18 (Pro) et l'iPhone pliable...
Pokémon est déjà largement présent sur les plateformes d’Apple. Pokémon GO, Pokémon Trading Card Game Pocket, Pokémon UNITE ou encore Pokémon Champions font notamment partie des titres disponibles dans l’écosystème de la firme. Cette rencontre pourrait donc simplement s’inscrire dans les relations qu’Apple entretient régulièrement avec les principaux développeurs et éditeurs présents sur l’App Store. Ou pas...
Tim Cook connaît d’ailleurs déjà personnellement Pikachu. En septembre 2025, lors d’un déplacement au Japon pour la réouverture de l’Apple Ginza à Tokyo, le patron d’Apple avait déjà eu l’occasion de rencontrer la mascotte de Pokémon.
QU’EN PENSER ?
Difficile de savoir si cette visite de Pokémon cache quelque chose de plus important ou s’il s’agit simplement d’une rencontre entre partenaires. Mais à quelques jours du départ de Tim Cook, la présence de John Ternus est presque plus intéressante que celle de Pikachu. Et pour son futur CEO, Apple semble avoir prévu un programme de formation particulièrement complet… jusqu’à la rencontre avec l’une des mascottes les plus célèbres du jeu vidéo.