Mais que fait Pikachu à l'Apple Park en compagnie de Tim Cook et John Ternus ?

QU’EN PENSER ?



Difficile de savoir si cette visite de Pokémon cache quelque chose de plus important ou s’il s’agit simplement d’une rencontre entre partenaires. Mais à quelques jours du départ de Tim Cook, la présence de John Ternus est presque plus intéressante que celle de Pikachu. Et pour son futur CEO, Apple semble avoir prévu un programme de formation particulièrement complet… jusqu’à la rencontre avec l’une des mascottes les plus célèbres du jeu vidéo.