Nintendo change la politique de prix des jeux Switch 2, sauf que...

On en dit quoi ?



Franchement, il était temps que les Américains s'alignent. En Europe, on avait déjà compris que fabriquer une cartouche et envoyer un fichier, ça n'a pas le même coût. Bon, 10 euros d'écart sur l'eShop, ça reste modeste, et ça ne fait pas oublier que Mario Kart World à 89,99 euros en boîte, ça pique quand même. Le truc un peu absurde, c'est que les grandes surfaces arrivent à vendre le physique moins cher que le numérique officiel. Si vous achetez vos jeux chez Leclerc, l'eShop n'a aucun intérêt pour le moment. Mais pour ceux qui préfèrent tout avoir sur leur console sans se déplacer, c'est du bon sens.