Nintendo change la politique de prix des jeux Switch 2, sauf que...
Par Vincent Lautier - Publié le
Nintendo vient d'officialiser un changement de politique tarifaire pour ses jeux Switch 2 aux États-Unis. À partir de mai 2026, les versions numériques coûteront moins cher que les versions physiques, une première pour le marché américain, mais qui ne change pas grand chose pour nous.
Jusqu'à présent, aux États-Unis, les jeux Nintendo Switch 2 étaient vendus au même prix en version physique et numérique. Mario Kart World, par exemple, est affiché à 80 dollars dans les deux cas, ce qui en faisait déjà l'un des jeux les plus chers de cette génération. Sauf que voilà, ça va changer, d'ici le mois de mai, les versions numériques exclusives seront désormais vendues moins chères que les versions boîte.
Le premier jeu concerné, c'est Yoshi and the Mysterious Book, prévu pour le 21 mai. La version numérique sera proposée à 59,99 dollars, contre 69,99 dollars pour la version physique. Soit 10 dollars d'écart, ce qui n'est pas rien sur un seul jeu.
En France et dans le reste de l'Europe, cette différence de prix entre physique et numérique existait déjà depuis le lancement de la console en juin 2025. Mario Kart World est affiché à 79,99 euros sur l'eShop contre 89,99 euros en boîte. Pour Yoshi and the Mysterious Book, ce sera 59,99 euros en démat contre 69,99 euros en physique. Soit 10 euros d'écart systématique, quel que soit le jeu.
Nintendo explique cette différence par la différence des coûts de production et de distribution, qui sont évidemment très différents dans le cas d'une cartouche ou d'un fichier à télécharger, et ça semble bien logique. C'est d'autant plus notable que les cartouches de jeux Switch 2 sont plus chères à fabriquer que celles de Switch 1. Les éditeurs tiers, eux, ont déjà contourné le problème en proposant des Game-Key Cards, des boîtes qui contiennent juste un code de téléchargement au lieu d'une vraie cartouche.
Là où ça se complique un peu, c'est que les revendeurs restent libres de fixer leurs propres prix. En France, des enseignes comme E.Leclerc ou Carrefour proposent déjà Yoshi en version physique à 51,99 euros, soit moins cher que le prix numérique officiel sur l'eShop. Du coup, l'avantage du démat dépend vraiment de l'endroit où vous achetez. Mais sur l'eShop, la tendance est claire : Nintendo pousse vers le tout-numérique en rendant l'option dématérialisée plus attractive.
Franchement, il était temps que les Américains s'alignent. En Europe, on avait déjà compris que fabriquer une cartouche et envoyer un fichier, ça n'a pas le même coût. Bon, 10 euros d'écart sur l'eShop, ça reste modeste, et ça ne fait pas oublier que Mario Kart World à 89,99 euros en boîte, ça pique quand même. Le truc un peu absurde, c'est que les grandes surfaces arrivent à vendre le physique moins cher que le numérique officiel. Si vous achetez vos jeux chez Leclerc, l'eShop n'a aucun intérêt pour le moment. Mais pour ceux qui préfèrent tout avoir sur leur console sans se déplacer, c'est du bon sens.
Le numérique passe devant
Jusqu'à présent, aux États-Unis, les jeux Nintendo Switch 2 étaient vendus au même prix en version physique et numérique. Mario Kart World, par exemple, est affiché à 80 dollars dans les deux cas, ce qui en faisait déjà l'un des jeux les plus chers de cette génération. Sauf que voilà, ça va changer, d'ici le mois de mai, les versions numériques exclusives seront désormais vendues moins chères que les versions boîte.
Le premier jeu concerné, c'est Yoshi and the Mysterious Book, prévu pour le 21 mai. La version numérique sera proposée à 59,99 dollars, contre 69,99 dollars pour la version physique. Soit 10 dollars d'écart, ce qui n'est pas rien sur un seul jeu.
En Europe, c'était déjà le cas
En France et dans le reste de l'Europe, cette différence de prix entre physique et numérique existait déjà depuis le lancement de la console en juin 2025. Mario Kart World est affiché à 79,99 euros sur l'eShop contre 89,99 euros en boîte. Pour Yoshi and the Mysterious Book, ce sera 59,99 euros en démat contre 69,99 euros en physique. Soit 10 euros d'écart systématique, quel que soit le jeu.
Nintendo explique cette différence par la différence des coûts de production et de distribution, qui sont évidemment très différents dans le cas d'une cartouche ou d'un fichier à télécharger, et ça semble bien logique. C'est d'autant plus notable que les cartouches de jeux Switch 2 sont plus chères à fabriquer que celles de Switch 1. Les éditeurs tiers, eux, ont déjà contourné le problème en proposant des Game-Key Cards, des boîtes qui contiennent juste un code de téléchargement au lieu d'une vraie cartouche.
Les revendeurs brouillent les cartes
Là où ça se complique un peu, c'est que les revendeurs restent libres de fixer leurs propres prix. En France, des enseignes comme E.Leclerc ou Carrefour proposent déjà Yoshi en version physique à 51,99 euros, soit moins cher que le prix numérique officiel sur l'eShop. Du coup, l'avantage du démat dépend vraiment de l'endroit où vous achetez. Mais sur l'eShop, la tendance est claire : Nintendo pousse vers le tout-numérique en rendant l'option dématérialisée plus attractive.
On en dit quoi ?
Franchement, il était temps que les Américains s'alignent. En Europe, on avait déjà compris que fabriquer une cartouche et envoyer un fichier, ça n'a pas le même coût. Bon, 10 euros d'écart sur l'eShop, ça reste modeste, et ça ne fait pas oublier que Mario Kart World à 89,99 euros en boîte, ça pique quand même. Le truc un peu absurde, c'est que les grandes surfaces arrivent à vendre le physique moins cher que le numérique officiel. Si vous achetez vos jeux chez Leclerc, l'eShop n'a aucun intérêt pour le moment. Mais pour ceux qui préfèrent tout avoir sur leur console sans se déplacer, c'est du bon sens.