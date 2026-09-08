La Maison Blanche ouvre une salle d'arcade en ligne, l'éditeur de Tetris répond
Par Vincent Lautier - Publié le
Le site officiel de la Maison Blanche héberge désormais une page « Arcade » avec cinq petits jeux rétro qui reprennent Tetris, Snake ou Flappy Bird pour vanter la politique du président. Le clone de Tetris s'appelle « Build the Wall », et The Tetris Company a fait savoir qu'elle n'avait rien autorisé et qu'elle prenait la contrefaçon très au sérieux.
La page whitehouse.gov/arcade est en ligne depuis le 3 septembre et elle alignait cinq jeux en pixels qui ressemblent furieusement à des titres qu'on connaît tous. Dans « Build the Wall », on empile des morceaux de mur pour « protéger la frontière de la horde qui arrive », avec des blocs qui tombent exactement comme dans Tetris. « Rio Run » reprend le Snake des vieux Nokia, sauf que le serpent est un personnage qui court le long du Rio Grande pour attraper des migrants et les expulser. « Supply Line » copie Tapper, le jeu de bar de 1983, en vous faisant rejeter les produits qui ne respectent pas les standards « Make America Healthy Again », « Flappy Bill » fait voler un aigle avec une loi dans les serres, et « Trump Savings Tycoon » consiste à ramasser de l'argent pour remplir les comptes d'épargne Trump de vos enfants. La Maison Blanche explique vouloir raconter les réussites du président d'une manière qui parle à chaque Américain.
The Tetris Company, qui gère la licence du jeu d'Alexeï Pajitnov depuis trente ans avec une fermeté légendaire, a publié un communiqué vendredi. Elle n'a pas participé à la création de « Build the Wall », n'a autorisé ni la marque ni quoi que ce soit de sa propriété intellectuelle, prend les violations de droits d'auteur très au sérieux et examine la question La Maison Blanche a depuis retiré son Tetris de la page.
la version de Snake qu'on connaît appartient à Nokia, Tapper à Warner via Midway, Flappy Bird à son créateur vietnamien Dong Nguyen, et aucun n'avait réagi ce week-end, pas plus que Microsoft, Sony ou Sega, dont les logos et les sons de démarrage ont pourtant été repris dans la vidéo de lancement de cette arcade. The Tetris Company ne vit que de cette licence, et c'est à peu près la seule à n'avoir aucun intérêt commercial à ménager avec la Maison Blanche.
Faire de la propagande avec des clones de jeux des années 80, c'est déjà un drôle de choix, mais le faire avec Tetris, le jeu le plus protégé de l'histoire, dont l'éditeur a passé des décennies à faire fermer le moindre clone sur l'App Store, c'est franchement aller au-devant des ennuis. On a du mal à imaginer un procès contre la Maison Blanche, et c'est sans doute ce sur quoi ses communicants comptent. En attendant, la seule chose que cette page prouve, c'est qu'un bon jeu reste un bon jeu, même quand on lui colle un message politique dessus.
Cinq classiques recyclés
La page whitehouse.gov/arcade est en ligne depuis le 3 septembre et elle alignait cinq jeux en pixels qui ressemblent furieusement à des titres qu'on connaît tous. Dans « Build the Wall », on empile des morceaux de mur pour « protéger la frontière de la horde qui arrive », avec des blocs qui tombent exactement comme dans Tetris. « Rio Run » reprend le Snake des vieux Nokia, sauf que le serpent est un personnage qui court le long du Rio Grande pour attraper des migrants et les expulser. « Supply Line » copie Tapper, le jeu de bar de 1983, en vous faisant rejeter les produits qui ne respectent pas les standards « Make America Healthy Again », « Flappy Bill » fait voler un aigle avec une loi dans les serres, et « Trump Savings Tycoon » consiste à ramasser de l'argent pour remplir les comptes d'épargne Trump de vos enfants. La Maison Blanche explique vouloir raconter les réussites du président d'une manière qui parle à chaque Américain.
Tetris n'est pas ok
The Tetris Company, qui gère la licence du jeu d'Alexeï Pajitnov depuis trente ans avec une fermeté légendaire, a publié un communiqué vendredi. Elle n'a pas participé à la création de « Build the Wall », n'a autorisé ni la marque ni quoi que ce soit de sa propriété intellectuelle, prend les violations de droits d'auteur très au sérieux et examine la question La Maison Blanche a depuis retiré son Tetris de la page.
Silence chez Nokia et Sony
la version de Snake qu'on connaît appartient à Nokia, Tapper à Warner via Midway, Flappy Bird à son créateur vietnamien Dong Nguyen, et aucun n'avait réagi ce week-end, pas plus que Microsoft, Sony ou Sega, dont les logos et les sons de démarrage ont pourtant été repris dans la vidéo de lancement de cette arcade. The Tetris Company ne vit que de cette licence, et c'est à peu près la seule à n'avoir aucun intérêt commercial à ménager avec la Maison Blanche.
On en dit quoi ?
Faire de la propagande avec des clones de jeux des années 80, c'est déjà un drôle de choix, mais le faire avec Tetris, le jeu le plus protégé de l'histoire, dont l'éditeur a passé des décennies à faire fermer le moindre clone sur l'App Store, c'est franchement aller au-devant des ennuis. On a du mal à imaginer un procès contre la Maison Blanche, et c'est sans doute ce sur quoi ses communicants comptent. En attendant, la seule chose que cette page prouve, c'est qu'un bon jeu reste un bon jeu, même quand on lui colle un message politique dessus.