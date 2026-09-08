La Maison Blanche ouvre une salle d'arcade en ligne, l'éditeur de Tetris répond

On en dit quoi ?



Faire de la propagande avec des clones de jeux des années 80, c'est déjà un drôle de choix, mais le faire avec Tetris, le jeu le plus protégé de l'histoire, dont l'éditeur a passé des décennies à faire fermer le moindre clone sur l'App Store, c'est franchement aller au-devant des ennuis. On a du mal à imaginer un procès contre la Maison Blanche, et c'est sans doute ce sur quoi ses communicants comptent. En attendant, la seule chose que cette page prouve, c'est qu'un bon jeu reste un bon jeu, même quand on lui colle un message politique dessus.