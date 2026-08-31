Google Maps rebaptise le lac Ontario en lac d'Amérique, Apple Plans résiste

On en dit quoi ?



Voir un lac partagé avec le Canada rebaptisé par décret a quelque chose de grotesque, et c'est encore plus étrange de constater que la bagarre se joue désormais dans nos applications de cartographie. Google se cache derrière la source officielle pour justifier son revirement express, quand Apple, volontairement ou par simple lenteur, garde le nom que tout le monde connaît. Pour une fois, la prudence de Cupertino a plutôt bonne allure.