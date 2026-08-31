Google Maps rebaptise le lac Ontario en lac d'Amérique, Apple Plans résiste
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis le décret de Donald Trump qui a rebaptisé le lac Ontario en lac d'Amérique, Google Maps a fini par appliquer le nouveau nom pour ses utilisateurs américains. En France, on voit désormais Lake Ontario suivi de Lake America entre parenthèses. Apple, de son côté, n'a pas bougé, et son application Plans affiche toujours sagement lac Ontario.
Tout part d'une décision signée le 27 août par Donald Trump, en pleine guerre commerciale avec le Canada. Le président a décidé unilatéralement de renommer ce lac frontalier, partagé avec le voisin canadien, en lac d'Amérique. La Maison Blanche a jubilé, son directeur de la communication Steven Cheung lançant sur X un tonitruant c'est officiel, c'est lac d'Amérique sur Google Maps. Google, dans une note de blog, se justifie en expliquant suivre les sources officielles américaines, en l'occurrence la base de données géographique du gouvernement. Les Américains voient donc lac d'Amérique, les Canadiens gardent lac Ontario, et le reste du monde hérite des deux noms côte à côte.
C'est là que la comparaison devient intéressante pour nous. Sur Plans, l'application maison d'Apple, le lac s'appelait encore tout simplement lac Ontario ce lundi. Aucun empressement à suivre le décret, contrairement à Google qui a dégainé en quelques jours. On avait déjà vu le même scénario avec le golfe du Mexique rebaptisé golfe d'Amérique plus tôt, les deux géants ayant fini par s'aligner sur les sources officielles américaines. Cette fois, Apple prend son temps.
Il faut rappeler que ce changement ne vaut rien au niveau international. Aucun pays n'est obligé de reconnaître la nouvelle appellation, et le Canada a déjà fait savoir qu'il n'en ferait rien. Doug Ford, le Premier ministre de la province de l'Ontario, a résumé le sentiment général en jugeant la chose complètement absurde, avant d'ajouter que personne n'appellera jamais ça le lac d'Amérique. Le décret laisse d'ailleurs trente jours à l'administration pour acter officiellement le nom, preuve que le fameux immédiatement claironné par Trump tient surtout de l'effet d'annonce.
Voir un lac partagé avec le Canada rebaptisé par décret a quelque chose de grotesque, et c'est encore plus étrange de constater que la bagarre se joue désormais dans nos applications de cartographie. Google se cache derrière la source officielle pour justifier son revirement express, quand Apple, volontairement ou par simple lenteur, garde le nom que tout le monde connaît. Pour une fois, la prudence de Cupertino a plutôt bonne allure.
Un décret de Trump, appliqué par Google
Tout part d'une décision signée le 27 août par Donald Trump, en pleine guerre commerciale avec le Canada. Le président a décidé unilatéralement de renommer ce lac frontalier, partagé avec le voisin canadien, en lac d'Amérique. La Maison Blanche a jubilé, son directeur de la communication Steven Cheung lançant sur X un tonitruant c'est officiel, c'est lac d'Amérique sur Google Maps. Google, dans une note de blog, se justifie en expliquant suivre les sources officielles américaines, en l'occurrence la base de données géographique du gouvernement. Les Américains voient donc lac d'Amérique, les Canadiens gardent lac Ontario, et le reste du monde hérite des deux noms côte à côte.
Apple Plans, lui, ne bouge pas
C'est là que la comparaison devient intéressante pour nous. Sur Plans, l'application maison d'Apple, le lac s'appelait encore tout simplement lac Ontario ce lundi. Aucun empressement à suivre le décret, contrairement à Google qui a dégainé en quelques jours. On avait déjà vu le même scénario avec le golfe du Mexique rebaptisé golfe d'Amérique plus tôt, les deux géants ayant fini par s'aligner sur les sources officielles américaines. Cette fois, Apple prend son temps.
Une bataille de noms sans valeur légale
Il faut rappeler que ce changement ne vaut rien au niveau international. Aucun pays n'est obligé de reconnaître la nouvelle appellation, et le Canada a déjà fait savoir qu'il n'en ferait rien. Doug Ford, le Premier ministre de la province de l'Ontario, a résumé le sentiment général en jugeant la chose complètement absurde, avant d'ajouter que personne n'appellera jamais ça le lac d'Amérique. Le décret laisse d'ailleurs trente jours à l'administration pour acter officiellement le nom, preuve que le fameux immédiatement claironné par Trump tient surtout de l'effet d'annonce.
On en dit quoi ?
Voir un lac partagé avec le Canada rebaptisé par décret a quelque chose de grotesque, et c'est encore plus étrange de constater que la bagarre se joue désormais dans nos applications de cartographie. Google se cache derrière la source officielle pour justifier son revirement express, quand Apple, volontairement ou par simple lenteur, garde le nom que tout le monde connaît. Pour une fois, la prudence de Cupertino a plutôt bonne allure.