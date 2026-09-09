Zelda Ocarina of Time revient sur Switch 2

On en dit quoi ?



On attend surtout de ce remake qu'il soit agréable à reprendre sans devoir pardonner à chaque instant ses commandes d'époque. La présentation va dans ce sens, même si le doublage risque de surprendre ceux qui avaient imaginé les voix des personnages depuis près de trente ans. Fredonner devant sa console sera probablement amusant quelques minutes, mais c'est dans les donjons que cette nouvelle version devra convaincre.