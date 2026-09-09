Zelda Ocarina of Time revient sur Switch 2
Par Vincent Lautier - Publié le
Le retour d'Ocarina of Time se précise : Nintendo a montré comment se jouera son remake, attendu le 5 novembre sur Switch 2. Link pourra sauter à la demande, courir et écouter les mélodies que vous fredonnez devant la console. Les personnages gagnent aussi des voix, et Hyrule des quartiers à explorer. En France, le jeu coûtera 59,99 euros en téléchargement.
Annoncé en juin, ce remake d'Ocarina of Time a eu droit à une démonstration par Eiji Aonuma pendant le Direct des 40 ans de Zelda. On y découvre un Link qui saute quand vous appuyez sur un bouton, alors que l'aventure de 1998 déclenchait ses sauts automatiquement au bord des obstacles. Une roulade peut maintenant se prolonger en sprint, la caméra se déplace au stick droit et la visée au gyroscope accompagne le lance-pierres. Vous pourrez aussi changer d'objet grâce à un accès rapide. Pour ceux qui ont gardé leurs habitudes de la Nintendo 64, il y aura donc quelques gestes à réapprendre, mais traverser la plaine devrait être moins laborieux.
Nintendo a refait les décors et rendu davantage de rues du Bourg d'Hyrule accessibles. Le cycle jour/nuit continue dans les villes, et les habitants ont plus de choses à raconter. Les cinématiques bénéficient d'un doublage, à l'exception de Link, toujours silencieux, avec une musique réenregistrée par un orchestre symphonique. Côté progression, la fonction Threads of Time rappelle les étapes accomplies et le prochain objectif, ce qui devrait aider à reprendre une partie laissée de côté pendant plusieurs semaines. Par contre, les images ne permettent pas encore de savoir jusqu'où vont les changements dans les donjons. On évitera donc de vous promettre un Temple de l'Eau entièrement revu.
La Switch 2 reconnaîtra les mélodies déjà apprises par Link lorsque vous les fredonnerez près de son micro intégré. Il sera aussi possible de jouer devant la console avec un véritable instrument, et Nintendo prévoit des ocarinas physiques pour accompagner le jeu. Sur mobile, Zelda Notes, accessible dans Nintendo Switch App et déjà proposé pour les versions Switch 2 de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, accueillera cet épisode. Vous y retrouverez votre activité quotidienne et pourrez jouer sur un ocarina virtuel, puis partager vos partitions par QR code. Un quiz de plus de 2 000 questions et des lieux à retrouver à partir d'images compléteront le programme. Les précommandes du jeu sont ouvertes en France pour le 5 novembre 2026.
On attend surtout de ce remake qu'il soit agréable à reprendre sans devoir pardonner à chaque instant ses commandes d'époque. La présentation va dans ce sens, même si le doublage risque de surprendre ceux qui avaient imaginé les voix des personnages depuis près de trente ans. Fredonner devant sa console sera probablement amusant quelques minutes, mais c'est dans les donjons que cette nouvelle version devra convaincre.
Link plus facile à diriger
Annoncé en juin, ce remake d'Ocarina of Time a eu droit à une démonstration par Eiji Aonuma pendant le Direct des 40 ans de Zelda. On y découvre un Link qui saute quand vous appuyez sur un bouton, alors que l'aventure de 1998 déclenchait ses sauts automatiquement au bord des obstacles. Une roulade peut maintenant se prolonger en sprint, la caméra se déplace au stick droit et la visée au gyroscope accompagne le lance-pierres. Vous pourrez aussi changer d'objet grâce à un accès rapide. Pour ceux qui ont gardé leurs habitudes de la Nintendo 64, il y aura donc quelques gestes à réapprendre, mais traverser la plaine devrait être moins laborieux.
Hyrule prend la parole
Nintendo a refait les décors et rendu davantage de rues du Bourg d'Hyrule accessibles. Le cycle jour/nuit continue dans les villes, et les habitants ont plus de choses à raconter. Les cinématiques bénéficient d'un doublage, à l'exception de Link, toujours silencieux, avec une musique réenregistrée par un orchestre symphonique. Côté progression, la fonction Threads of Time rappelle les étapes accomplies et le prochain objectif, ce qui devrait aider à reprendre une partie laissée de côté pendant plusieurs semaines. Par contre, les images ne permettent pas encore de savoir jusqu'où vont les changements dans les donjons. On évitera donc de vous promettre un Temple de l'Eau entièrement revu.
Un ocarina sur téléphone
La Switch 2 reconnaîtra les mélodies déjà apprises par Link lorsque vous les fredonnerez près de son micro intégré. Il sera aussi possible de jouer devant la console avec un véritable instrument, et Nintendo prévoit des ocarinas physiques pour accompagner le jeu. Sur mobile, Zelda Notes, accessible dans Nintendo Switch App et déjà proposé pour les versions Switch 2 de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, accueillera cet épisode. Vous y retrouverez votre activité quotidienne et pourrez jouer sur un ocarina virtuel, puis partager vos partitions par QR code. Un quiz de plus de 2 000 questions et des lieux à retrouver à partir d'images compléteront le programme. Les précommandes du jeu sont ouvertes en France pour le 5 novembre 2026.
On en dit quoi ?
On attend surtout de ce remake qu'il soit agréable à reprendre sans devoir pardonner à chaque instant ses commandes d'époque. La présentation va dans ce sens, même si le doublage risque de surprendre ceux qui avaient imaginé les voix des personnages depuis près de trente ans. Fredonner devant sa console sera probablement amusant quelques minutes, mais c'est dans les donjons que cette nouvelle version devra convaincre.