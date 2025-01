Vous êtes déprimés ? Jouez à des jeux en Open World

On dirait pas, mais là on est très détendus

Les chercheurs ont interrogé plus de 600 étudiants en troisième cycle sur leur expérience avec les jeux en monde ouvert. Résultat ? Ces jeux permettent aux joueurs de s’éloigner temporairement des préoccupations du quotidien.. Certains participants ont décrit ces sessions de jeu comme une « forme de méditation », leur permettant de « faire le vide » et de « retrouver une certaine paix intérieure ».Ces jeux, souvent caractérisés par leur absence de contraintes strictes, offrent aux joueurs une grande liberté d’exploration. Contrairement aux jeux plus compétitifs ou chronométrés, les titres en monde ouvert encouragent une progression au rythme du joueur, ce qui réduit la pression.. Cela contribue à une amélioration du bien-être, en aidant les joueurs à se détacher des stress quotidiens et à se recentrer.. Parmi eux, Minecraft , très populaire, permet de créer et d’explorer des mondes infinis. Terraria offre une aventure en 2D où exploration et construction sont au rendez-vous. Les amateurs de jeux immersifs apprécieront The Witcher 3: Wild Hunt, reconnu pour son univers riche et complexe, même si je ne suis pas certain qu’il détende tant que ça. No Man’s Sky propose quant à lui une exploration spatiale dans un univers généré de manière procédurale. On peut aussi citer Subnautica, qui invite les joueurs à plonger dans un monde océanique extraterrestre.Et si vous avez une Switch, en plus de Zelda évoqué plus haut,. Alors certes l ‘Open World ici n’est pas gigantesque, mais, croyez-moi, ce jeu peut soigner n’importe quelle dépression.Les résultats de cette étude s’ajoutent à plusieurs recherches sur les bienfaits des jeux vidéo. Les chercheurs envisagent même que ces jeux puissent un jour être intégrés dans des programmes thérapeutiques., en particulier dans des contextes de forte pression, comme les études ou le travail. Reste à voir si, dans un futur proche, explorer des mondes numériques pourrait devenir une recommandation officielle pour lutter contre l’anxiété.