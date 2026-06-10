28 ans après, Nintendo ressuscite Ocarina of Time : le remake arrive sur Switch 2 cette année
Par Vincent Lautier - Publié le
Le dernier Nintendo Direct s'est terminé sur l'annonce que les joueurs réclamaient depuis des années. Ocarina of Time, sorti en 1998 sur Nintendo 64 et toujours installé au sommet de Metacritic avec sa moyenne de 99, va revenir sur Switch 2 dans une version intégralement refaite. Nintendo promet une sortie cette année et n'a montré, pour l'instant, que 90 petites secondes de teaser.
Ce teaser, Nintendo l'a gardé pour la toute fin de sa présentation d'hier soir, à la place habituellement réservée aux annonces qui font du bruit. Un jeune Link y dort dans la forêt Kokiri. Une voix raconte la légende de ce peuple d'enfants qui ne grandissent jamais, la Triforce s'allume sur la main du héros, le logo refait apparaît, et le générique tombe. Aucune séquence de jeu là-dedans, et une fenêtre de sortie qui se résume au millésime 2026. La seule vraie information, c'est que Nintendo a écarté l'hypothèse d'un report en 2027, ce qui ne ressemble pas du tout à la maison, elle qui a toujours préféré décaler un jeu plutôt que de le sortir bancal. Des détails supplémentaires doivent arriver dans le courant de l'année.
Du côté des habitués des rumeurs, personne n'est tombé de sa chaise. NateTheHate, l'insider qui avait éventé le projet en mars, annonçait déjà une reconstruction complète et non un portage, et c'est exactement la formule retenue hier. Il évoquait aussi un coup de main de Monolith Soft, le studio des Xenoblade Chronicles, et l'utilisation du moteur de Breath of the Wild. Ces deux points restent non confirmés. Rappelons que Grezzo avait déjà remis le jeu au goût du jour en 2011 avec Ocarina of Time 3D sur 3DS. Un travail propre, mais qui se limitait à des textures plus fines et à une interface tactile. Là, on parle d'un jeu rebâti depuis la première ligne de code.
L'original s'est vendu à 7,6 millions de cartouches, sur une console écoulée à 33 millions d'unités dans le monde, et sa moyenne de 99 sur Metacritic n'a jamais été dépassée en 27 ans. Sa mécanique de visée, le fameux ciblage Z, a été reprise depuis par la quasi totalité des jeux d'action en 3D, et le Strong National Museum of Play de Rochester a accueilli le titre dans sa collection permanente en 2022. Le calendrier n'a rien d'innocent non plus : Zelda fête ses 40 ans en 2026, et le film en prises de vues réelles réalisé par Wes Ball débarque au printemps 2027. Le prix n'a pas été communiqué. À titre de comparaison, Mario Kart World coûte 79,99 euros en dématérialisé et 89,99 euros en boîte sur Switch 2.
Revoir Hyrule avec les moyens techniques de 2026, ça fait quelque chose, surtout quand on a usé sa manette N64 sur ce jeu il y a bientôt trente ans. Mais bon, vendre une sortie dans l'année sur la foi d'un Link endormi et d'un logo, il fallait oser. Nintendo a les reins pour tenir ce calendrier, on demande quand même à voir le résultat en mouvement avant de sortir le portefeuille. Et vous, vous aviez fini le Temple de l'Eau à l'époque, ou vous aviez abandonné comme tout le monde ?
Un teaser de 90 secondes, zéro gameplay
Ce teaser, Nintendo l'a gardé pour la toute fin de sa présentation d'hier soir, à la place habituellement réservée aux annonces qui font du bruit. Un jeune Link y dort dans la forêt Kokiri. Une voix raconte la légende de ce peuple d'enfants qui ne grandissent jamais, la Triforce s'allume sur la main du héros, le logo refait apparaît, et le générique tombe. Aucune séquence de jeu là-dedans, et une fenêtre de sortie qui se résume au millésime 2026. La seule vraie information, c'est que Nintendo a écarté l'hypothèse d'un report en 2027, ce qui ne ressemble pas du tout à la maison, elle qui a toujours préféré décaler un jeu plutôt que de le sortir bancal. Des détails supplémentaires doivent arriver dans le courant de l'année.
Les fuites avaient tout dit
Du côté des habitués des rumeurs, personne n'est tombé de sa chaise. NateTheHate, l'insider qui avait éventé le projet en mars, annonçait déjà une reconstruction complète et non un portage, et c'est exactement la formule retenue hier. Il évoquait aussi un coup de main de Monolith Soft, le studio des Xenoblade Chronicles, et l'utilisation du moteur de Breath of the Wild. Ces deux points restent non confirmés. Rappelons que Grezzo avait déjà remis le jeu au goût du jour en 2011 avec Ocarina of Time 3D sur 3DS. Un travail propre, mais qui se limitait à des textures plus fines et à une interface tactile. Là, on parle d'un jeu rebâti depuis la première ligne de code.
Le jeu d'une génération
L'original s'est vendu à 7,6 millions de cartouches, sur une console écoulée à 33 millions d'unités dans le monde, et sa moyenne de 99 sur Metacritic n'a jamais été dépassée en 27 ans. Sa mécanique de visée, le fameux ciblage Z, a été reprise depuis par la quasi totalité des jeux d'action en 3D, et le Strong National Museum of Play de Rochester a accueilli le titre dans sa collection permanente en 2022. Le calendrier n'a rien d'innocent non plus : Zelda fête ses 40 ans en 2026, et le film en prises de vues réelles réalisé par Wes Ball débarque au printemps 2027. Le prix n'a pas été communiqué. À titre de comparaison, Mario Kart World coûte 79,99 euros en dématérialisé et 89,99 euros en boîte sur Switch 2.
On en dit quoi ?
Revoir Hyrule avec les moyens techniques de 2026, ça fait quelque chose, surtout quand on a usé sa manette N64 sur ce jeu il y a bientôt trente ans. Mais bon, vendre une sortie dans l'année sur la foi d'un Link endormi et d'un logo, il fallait oser. Nintendo a les reins pour tenir ce calendrier, on demande quand même à voir le résultat en mouvement avant de sortir le portefeuille. Et vous, vous aviez fini le Temple de l'Eau à l'époque, ou vous aviez abandonné comme tout le monde ?