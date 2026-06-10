28 ans après, Nintendo ressuscite Ocarina of Time : le remake arrive sur Switch 2 cette année

On en dit quoi ?



Revoir Hyrule avec les moyens techniques de 2026, ça fait quelque chose, surtout quand on a usé sa manette N64 sur ce jeu il y a bientôt trente ans. Mais bon, vendre une sortie dans l'année sur la foi d'un Link endormi et d'un logo, il fallait oser. Nintendo a les reins pour tenir ce calendrier, on demande quand même à voir le résultat en mouvement avant de sortir le portefeuille. Et vous, vous aviez fini le Temple de l'Eau à l'époque, ou vous aviez abandonné comme tout le monde ?