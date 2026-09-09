La NeoGeo AES+ repoussée à septembre 2027, et je suis dévasté
Par Vincent Lautier - Publié le
La NeoGeo AES+ ne sera pas sous le sapin cette année. PLAION REPLAI repousse sa sortie mondiale au 16 septembre 2027, contre le 12 novembre 2026 prévu au départ. Le fabricant invoque une demande trop forte et des difficultés d'approvisionnement. J'avais précommandé le pack Ultimate avec la totale. Je suis dévasté.
Le retour de la NeoGeo AES, la console de salon culte de SNK, prend donc dix mois de retard. PLAION explique vouloir augmenter sa production pour répondre aux commandes, tout en sécurisant les composants nécessaires. L'entreprise pointe les tensions sur les puces mémoire, qu'elle relie aux investissements massifs dans les infrastructures d'intelligence artificielle. C'est l'explication avancée par le fabricant, qui préfère reporter l'ensemble du lancement plutôt que livrer des quantités très limitées en novembre.
Pour ceux qui ont déjà commandé, les réservations sont maintenues et conservent leur priorité dans la production. PLAION promet aussi de respecter les tarifs annoncés. L'Ultimate garde son statut d'édition limitée, même si le fabricant prévoit d'augmenter les capacités de production de la gamme.
La boutique européenne affiche toujours 199,99 euros pour la version standard, 299,99 euros pour l'Anniversary et 899,99 euros pour l'Ultimate. Cette dernière réunit la console noire, un stick arcade filaire et un autre sans fil, une manette sans fil, les dix jeux du lancement et leur rangement. On y retrouve Metal Slug, Garou: Mark of the Wolves ou encore The King of Fighters 2002. C'est bien ce pack que j'avais précommandé, avec tout ce qu'il faut pour passer beaucoup trop de temps devant ces jeux.
Après la Neo Geo Mini et sa petite borne avec écran intégré, l'AES+ reprend le format de la console originale. Elle utilise des puces dédiées pour reproduire son fonctionnement, accepte les anciennes cartouches AES et les nouvelles éditions, avec une sortie HDMI pour les téléviseurs actuels et une sortie vidéo analogique pour les cathodiques. Le projet vise donc aussi ceux qui veulent retrouver les grosses cartouches et les commandes d'arcade dans leur salon.
Les consoles de la première production auront droit à un bonus : une manette offerte avec les éditions Standard et Anniversary, ou un bon de réduction de 30 % sur un jeu acheté chez PLAION REPLAI pour l'Ultimate. Le pack comprend déjà les dix titres de départ, donc ce bon pourra servir pour un futur jeu. Le fabricant dit discuter avec d'autres détenteurs de licences pour enrichir le catalogue, sans transformer ces discussions en annonces de jeux précis.
J'avais vraiment envie de recevoir cette console, et dix mois de plus, c'est long. On peut comprendre qu'il faille sécuriser la production, mais le bon de réduction sur un prochain achat ne console pas beaucoup après une précommande du pack complet. J'aurais préféré pouvoir jouer à Metal Slug en novembre. Je vais donc rebrancher ma Recalbox !
Dix mois de retard
Le retour de la NeoGeo AES, la console de salon culte de SNK, prend donc dix mois de retard. PLAION explique vouloir augmenter sa production pour répondre aux commandes, tout en sécurisant les composants nécessaires. L'entreprise pointe les tensions sur les puces mémoire, qu'elle relie aux investissements massifs dans les infrastructures d'intelligence artificielle. C'est l'explication avancée par le fabricant, qui préfère reporter l'ensemble du lancement plutôt que livrer des quantités très limitées en novembre.
Pour ceux qui ont déjà commandé, les réservations sont maintenues et conservent leur priorité dans la production. PLAION promet aussi de respecter les tarifs annoncés. L'Ultimate garde son statut d'édition limitée, même si le fabricant prévoit d'augmenter les capacités de production de la gamme.
Le gros pack attendra
La boutique européenne affiche toujours 199,99 euros pour la version standard, 299,99 euros pour l'Anniversary et 899,99 euros pour l'Ultimate. Cette dernière réunit la console noire, un stick arcade filaire et un autre sans fil, une manette sans fil, les dix jeux du lancement et leur rangement. On y retrouve Metal Slug, Garou: Mark of the Wolves ou encore The King of Fighters 2002. C'est bien ce pack que j'avais précommandé, avec tout ce qu'il faut pour passer beaucoup trop de temps devant ces jeux.
Après la Neo Geo Mini et sa petite borne avec écran intégré, l'AES+ reprend le format de la console originale. Elle utilise des puces dédiées pour reproduire son fonctionnement, accepte les anciennes cartouches AES et les nouvelles éditions, avec une sortie HDMI pour les téléviseurs actuels et une sortie vidéo analogique pour les cathodiques. Le projet vise donc aussi ceux qui veulent retrouver les grosses cartouches et les commandes d'arcade dans leur salon.
Une compensation différente
Les consoles de la première production auront droit à un bonus : une manette offerte avec les éditions Standard et Anniversary, ou un bon de réduction de 30 % sur un jeu acheté chez PLAION REPLAI pour l'Ultimate. Le pack comprend déjà les dix titres de départ, donc ce bon pourra servir pour un futur jeu. Le fabricant dit discuter avec d'autres détenteurs de licences pour enrichir le catalogue, sans transformer ces discussions en annonces de jeux précis.
On en dit quoi ?
J'avais vraiment envie de recevoir cette console, et dix mois de plus, c'est long. On peut comprendre qu'il faille sécuriser la production, mais le bon de réduction sur un prochain achat ne console pas beaucoup après une précommande du pack complet. J'aurais préféré pouvoir jouer à Metal Slug en novembre. Je vais donc rebrancher ma Recalbox !