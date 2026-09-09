La NeoGeo AES+ repoussée à septembre 2027, et je suis dévasté

On en dit quoi ?



J'avais vraiment envie de recevoir cette console, et dix mois de plus, c'est long. On peut comprendre qu'il faille sécuriser la production, mais le bon de réduction sur un prochain achat ne console pas beaucoup après une précommande du pack complet. J'aurais préféré pouvoir jouer à Metal Slug en novembre. Je vais donc rebrancher ma Recalbox !