Retroid Pocket Duo : deux écrans OLED pour retrouver le format de la Nintendo DS
Par Vincent Lautier - Publié le
Retroid détaille ses Pocket Duo et Duo Lite, deux consoles Android à clapet et double écran. La Duo associe deux dalles AMOLED à 120 Hz pour 249 dollars en précommande, tandis que la Lite descend à 135 dollars avec sa remise de lancement.
Après la Pocket Classic et la Pocket Flip 2, Retroid reprend une disposition qui parlera aux habitués des Nintendo DS et 3DS. L'intérêt est de conserver les deux vues d'un jeu sur deux écrans distincts, au lieu de les comprimer côte à côte dans une seule dalle. La machine fonctionne sous Android et s'adresse aux amateurs d'émulation, sans être une console officielle Nintendo.
La Pocket Duo dispose d'un écran principal AMOLED de 5,5 pouces en 1080p et d'un second de 4,5 pouces en 960p, tous deux annoncés à 120 Hz. Cette fréquence concerne les dalles : elle ne promet pas que chaque ancien jeu tournera à 120 images par seconde. Les performances dépendront aussi du logiciel d'émulation et de ses réglages.
Le modèle principal embarque une puce Qualcomm Dragonwing Q-7790, 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage, avec Android 16. Retroid ajoute un refroidissement actif, une batterie de 6 000 mAh et des sticks à effet Hall, qui utilisent des capteurs magnétiques. Les gâchettes L2 et R2 sont analogiques, pour doser leur pression dans les jeux compatibles.
La Duo Lite utilise une Dragonwing QfCS6125 avec Android 15 et commence à 4 Go de mémoire pour 64 Go de stockage. Une variante 6/128 Go est également prévue. Ses écrans TFT de 5,5 et 4,2 pouces restent à 60 Hz, tandis que les gâchettes deviennent numériques. Elle conserve la batterie de 6 000 mAh, mais cette capacité commune ne garantit pas une autonomie identique.
La Duo est affichée à 269 dollars, ramenés à 249 dollars avec la remise de précommande, soit environ 214 euros au taux de change actuel. La Lite démarre à 149 dollars, ou 135 dollars avec sa remise, environ 116 euros. Ces conversions ne sont pas des tarifs français officiels et n'incluent pas les éventuels frais d'importation et de livraison.
La boutique internationale annonce des expéditions à partir du 17 septembre pour la Lite et de la mi-octobre pour la Duo. Les fiches consultées affichent encore les variantes indisponibles à l'achat. Comme avec les émulateurs sur iPhone, le choix des jeux et leur configuration restent aussi à prévoir : acheter le matériel ne suffit pas à retrouver automatiquement toute sa collection.
Je trouve les deux écrans bien plus utiles ici que sur beaucoup d'appareils récents. J'attendrais quand même de voir la prise en main et les performances sur les jeux 3DS.
Deux écrans pour les jeux qui en ont besoin
Après la Pocket Classic et la Pocket Flip 2, Retroid reprend une disposition qui parlera aux habitués des Nintendo DS et 3DS. L'intérêt est de conserver les deux vues d'un jeu sur deux écrans distincts, au lieu de les comprimer côte à côte dans une seule dalle. La machine fonctionne sous Android et s'adresse aux amateurs d'émulation, sans être une console officielle Nintendo.
La Pocket Duo dispose d'un écran principal AMOLED de 5,5 pouces en 1080p et d'un second de 4,5 pouces en 960p, tous deux annoncés à 120 Hz. Cette fréquence concerne les dalles : elle ne promet pas que chaque ancien jeu tournera à 120 images par seconde. Les performances dépendront aussi du logiciel d'émulation et de ses réglages.
Une Duo mieux équipée que la Lite
Le modèle principal embarque une puce Qualcomm Dragonwing Q-7790, 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage, avec Android 16. Retroid ajoute un refroidissement actif, une batterie de 6 000 mAh et des sticks à effet Hall, qui utilisent des capteurs magnétiques. Les gâchettes L2 et R2 sont analogiques, pour doser leur pression dans les jeux compatibles.
La Duo Lite utilise une Dragonwing QfCS6125 avec Android 15 et commence à 4 Go de mémoire pour 64 Go de stockage. Une variante 6/128 Go est également prévue. Ses écrans TFT de 5,5 et 4,2 pouces restent à 60 Hz, tandis que les gâchettes deviennent numériques. Elle conserve la batterie de 6 000 mAh, mais cette capacité commune ne garantit pas une autonomie identique.
Des prix en dollars et deux calendriers
La Duo est affichée à 269 dollars, ramenés à 249 dollars avec la remise de précommande, soit environ 214 euros au taux de change actuel. La Lite démarre à 149 dollars, ou 135 dollars avec sa remise, environ 116 euros. Ces conversions ne sont pas des tarifs français officiels et n'incluent pas les éventuels frais d'importation et de livraison.
La boutique internationale annonce des expéditions à partir du 17 septembre pour la Lite et de la mi-octobre pour la Duo. Les fiches consultées affichent encore les variantes indisponibles à l'achat. Comme avec les émulateurs sur iPhone, le choix des jeux et leur configuration restent aussi à prévoir : acheter le matériel ne suffit pas à retrouver automatiquement toute sa collection.
On en dit quoi ?
Je trouve les deux écrans bien plus utiles ici que sur beaucoup d'appareils récents. J'attendrais quand même de voir la prise en main et les performances sur les jeux 3DS.