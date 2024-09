Sony dévoile la PS5 Pro (subtilement)

Une évocation discrète

Des performances en nette amélioration

scaling

Une sortie imminente, mais sans jeu phare ?

Le futur design possible, simulé suite à un leak publié sur Reddit

Un futur incertain mais prometteur

Le dessin en question, diffusé par Sony donc, semble contenir une représentation stylisée de la PS5 Pro, que de nombreux fans ont vite repérée. Le design,, est agrémenté de rayures noires, c’est ce détail qui fait écho à des fuites précédentes, et qui semble confirmer les rumeurs. Bien que nous n’ayons pour l’instant qu’un aperçu très limité, cette subtile inclusion dans le logo des 30 ans de PlayStation confirme indirectement l’existence de la nouvelle console, même si très franchement, cette sortie n’a rien de surprenant.La PS5 Pro pourrait proposer une puissance de calcul impressionnante, avec des rumeurs évoquant 33,5 TéraFLOPS, soit plus de trois fois la capacité de la PS5 standard (10,3 TéraFLOPS). Cette puissance permettra d’optimiser la fluidité des jeux, et pourquoi pas, enfin une vraie 8K Autre atout majeur : la console intégrerait un système ded’image,. Pour rappel, cette technologie améliorerait les performances en diminuant la résolution d’image sans que cela ne soit trop perceptible pour les joueurs, garantissant une expérience plus fluide, même pour les jeux les plus gourmands.Selon certaines sources, la sortie de la PS5 Pro serait prévue dès novembre. Les développeurs auraient déjà été invités à adapter leurs jeux pour cette date., entre le 16 et le 20 septembre, lors d’un événement State of Play.Maintenant on ne va pas se mentir, cette annonce n’est pas sans susciter quelques inquiétudes chez les fans les plus exigeants. Sony a en effet confirmé qu’aucun grand jeu ne serait lancé avant avril 2025, au plus tôt. Cela signifie que la PS5 Pro pourrait arriver sur le marché, une situation compliquée pour faire briller les yeux des fans.Cela étant dit, cette révélation discrète de la PS5 Pro alimente les spéculations et excite la communauté des joueurs. Si le design et certaines spécifications commencent à se préciser, beaucoup d’interrogations demeurent., tout comme la confirmation officielle des améliorations techniques évoquées plus haut.En attendant une annonce plus complète, qu’on vous relayera bien sûr dans nos colonnes, probablement d’ici la fin de l’année, la PlayStation 5 Pro continue de se dévoiler au fil des fuites et des rumeurs. Reste à voir si Sony saura livrer une console à la hauteur des attentes d’une