PS5 : l'upscaling par IA n'est plus réservé à la Pro

On en dit quoi ?



C'est quand même le genre de geste qu'on aimerait voir plus souvent. Améliorer gratuitement l'image d'une console sortie en 2020, on prend, et ça fait au passage un argument de moins pour la Pro. Par contre, tout dépendra du rythme auquel les studios adopteront QSSR, et deux jeux au compteur, ça fait encore un catalogue bien maigre. On a hâte de voir la liste s'allonger.