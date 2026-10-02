PS5 : l'upscaling par IA n'est plus réservé à la Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Sony a mis en ligne QSSR, une technologie d'upscaling par intelligence artificielle dérivée du PSSR de la PS5 Pro, et elle fonctionne cette fois sur la PS5 que tout le monde possède déjà. La mise à jour est gratuite et déjà disponible, mais il faudra lancer Marvel's Wolverine ou Ghost of Yōtei pour en profiter, puisque seuls ces deux jeux sont compatibles pour le moment.
Derrière ce sigle se cache le Quick Spectral Super Resolution, un procédé qui calcule le jeu dans une définition modeste avant de laisser un réseau neuronal reconstruire une image plus fine et plus stable. La PS5 Pro fait ça depuis deux ans avec le PSSR. Sauf que ce dernier demande trop de puissance pour tourner sur une PS5 classique. Sony a donc repris les travaux menés avec AMD au sein du Project Amethyst pour en tirer une version allégée, avec un réseau neuronal simplifié et une implémentation réglée à la main pour coller aux capacités de la console.
Insomniac et Sucker Punch ont publié le 1er octobre des patchs qui ajoutent QSSR dans les options graphiques de Marvel's Wolverine et de Ghost of Yōtei. Le premier studio parle d'une image plus nette et plus stable dans les rues chargées de Madripoor ou les ruelles de Shinjuku, alors que le second évoque des détails mieux résolus et une stabilité d'image qu'il n'avait jamais obtenue sur cette machine. Sony promet d'ouvrir la technologie à tous les développeurs PlayStation. Rien ne sera automatique par contre, puisque chaque studio devra intégrer QSSR à son jeu, patch après patch.
Sony le dit très clairement, le PSSR de la PS5 Pro est toujours la référence, et QSSR ne vient pas lui voler ce titre. Aucune comparaison chiffrée entre les deux procédés n'a été publiée, ce qui n'aide pas à mesurer l'écart réel. La Pro, facturée 800 euros depuis novembre 2024, conserve de toute façon son GPU plus musclé. N'empêche que son argument de vente favori vient de perdre son exclusivité, près de deux ans après son lancement.
C'est quand même le genre de geste qu'on aimerait voir plus souvent. Améliorer gratuitement l'image d'une console sortie en 2020, on prend, et ça fait au passage un argument de moins pour la Pro. Par contre, tout dépendra du rythme auquel les studios adopteront QSSR, et deux jeux au compteur, ça fait encore un catalogue bien maigre. On a hâte de voir la liste s'allonger.
Mais c'est quoi, QSSR ?
Derrière ce sigle se cache le Quick Spectral Super Resolution, un procédé qui calcule le jeu dans une définition modeste avant de laisser un réseau neuronal reconstruire une image plus fine et plus stable. La PS5 Pro fait ça depuis deux ans avec le PSSR. Sauf que ce dernier demande trop de puissance pour tourner sur une PS5 classique. Sony a donc repris les travaux menés avec AMD au sein du Project Amethyst pour en tirer une version allégée, avec un réseau neuronal simplifié et une implémentation réglée à la main pour coller aux capacités de la console.
Deux jeux, pas un de plus
Insomniac et Sucker Punch ont publié le 1er octobre des patchs qui ajoutent QSSR dans les options graphiques de Marvel's Wolverine et de Ghost of Yōtei. Le premier studio parle d'une image plus nette et plus stable dans les rues chargées de Madripoor ou les ruelles de Shinjuku, alors que le second évoque des détails mieux résolus et une stabilité d'image qu'il n'avait jamais obtenue sur cette machine. Sony promet d'ouvrir la technologie à tous les développeurs PlayStation. Rien ne sera automatique par contre, puisque chaque studio devra intégrer QSSR à son jeu, patch après patch.
La Pro garde l'avantage
Sony le dit très clairement, le PSSR de la PS5 Pro est toujours la référence, et QSSR ne vient pas lui voler ce titre. Aucune comparaison chiffrée entre les deux procédés n'a été publiée, ce qui n'aide pas à mesurer l'écart réel. La Pro, facturée 800 euros depuis novembre 2024, conserve de toute façon son GPU plus musclé. N'empêche que son argument de vente favori vient de perdre son exclusivité, près de deux ans après son lancement.
On en dit quoi ?
C'est quand même le genre de geste qu'on aimerait voir plus souvent. Améliorer gratuitement l'image d'une console sortie en 2020, on prend, et ça fait au passage un argument de moins pour la Pro. Par contre, tout dépendra du rythme auquel les studios adopteront QSSR, et deux jeux au compteur, ça fait encore un catalogue bien maigre. On a hâte de voir la liste s'allonger.